Ibrahimovic arremete contra "viejas glorias" del Manchester United

Zlatan Ibrahimović, una vez más, vuelve a ser noticia por unas polémicas declaraciones. En esta oportunidad, el delantero de Los Ángeles Galaxy arremetió contra Paul Scholes, Gary Neville y Paul Ince, leyendas del Manchester United.

Para 'Ibra', las "viejas glorias" del balompié inglés deberían buscar trabajo y dejar de hacer comparaciones entre la actual plantilla y aquel equipo que marcó un hito en Europa.

A poco menos de un mes (10 de abril) para que el Manchester United y Barcelona se midan por la ida de los cuartos de final de la Champions League, Ibrahimović desenvainó su espada y "cargó" contra Scholes, Neville e Ince, quienes aseguraron que otra sería la historia si ellos estuvieran en el actual equipo.

"Ya no están allí. Se quejan todo el tiempo en la televisión porque no tienen ningún papel en el club. Si quieres trabajar en el club, busca un trabajo. Pero no te quejes en la tele y critica. Tu tiempo ya ha pasado", disparó el sueco.

Asimismo, recalcó que la época dorada del United al mando de Sir Alex Ferguson ya pasó, y ahora se debería apoyar el proceso de Ole Gunnar Solskjær, actual entrenador de los 'Red Devis'.

"Ellos dicen: ‘Esto no habría sucedido si Ferguson estuviera allí, Ferguson lo haría de manera diferente. Siempre es Ferguson. Si dependiera de mí, ya no querría eso. Me gustaría escribir mi propia historia", finalizó.

EL DATO:

En 1999, Zlatan Ibrahimović debutó en las filas del Malmö FF de Suecia, equipo donde también jugó Yoshimar Yotún.