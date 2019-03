Cristiano Ronaldo tiene un nuevo objetivo con Portugal: Liga de Naciones

Regresó el rey. Portugal vuelve a sonreír porque tiene de nuevo a su máxima estrella en sus filas: Cristiano Ronaldo, quien retornó a los entrenamientos con la selección lusitana luego de casi nueve meses.

La última vez que habíamos visto a 'CR7' defender los colores de su país fue el 30 de junio del 2018 en los octavos de final del Mundial de Rusia, donde cayó ante Uruguay por 2-1.

A partir de allí, el delantero de 34 años le pidió a su entrenador Fernando Santos no ser convocado para adaptarse lo más rápido posible a su nuevo equipo, la Juventus de Italia.

Cumplido el plazo, ayer en las prácticas se vio al número “7” motivado, contento de estar otra vez con sus compatriotas e ilusionado como en su primer día, allá por el 2004.

Portugal, sin Cristiano, tampoco la pasó tan mal. Terminó primero en su grupo de la Liga de Naciones y clasificó al “Final Four” donde luchará por el título en junio próximo.

LO LLENAN DE ELOGIOS

No obstante, tener de vuelta a su goleador histórico (85) y máximo asistidor (30), es un plus que no pueden darse el lujo de perder. “Tener un jugador como él en el equipo lo hace todo más fácil”, reconoció su compañero Joao Cancelo. “Es irremplazable, la selección es mucho más fuerte con él”, dijo Bernardo Silva.

EL DATO

Cristiano Ronaldo debutó con Portugal en la Eurocopa del 2004 con 18 años.