Gonzalo Higuaín no seguirá en el Chelsea y deberá a volver a la Juventus con Cristiano Ronaldo

Gonzalo Higuaín parece no encontrar su lugar ideal en el mundo. El argentino no seguirá en el Chelsea y según lo que estipula en su vínculo, deberá volver a la Juventus al final de temporada.

Recordemos que el pase del delantero pertenece a la 'Vecchia signora', que primero lo prestó al AC Milan y luego a los 'Blues', que no está dispuesto ni a extender la cesión por 18 millones de euros ni mucho menos pagar 40 millones de euros para comprar el pase.

El 'Pipita' solo ha marcado un tanto con el Chelsea desde su llegada a comienzos de año, razón por la que no lo quieren más en el Reino Unido después de junio, entonces deberá retornar a la 'Juve', club del que se fue en malos términos y culpando a Cristiano Ronaldo de su salida.

"De pronto se rompió algo. Ficharon a Cristiano y automáticamente me avisaron que no seguía en el club. Me echaron", dijo el 'che' cuando dejó el conjunto 'bianconeri'. Ahora todo indica que en junio se volverá a juntar con el portugués, con quien militó en el Real Madrid. Su contrato es hasta con el gigante italiano es hasta junio del 2021.

EL DATO

Higuaín tiene 31 años y surgió las divisiones menores de River Plate.