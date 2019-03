Perú vs Paraguay: Ricardo Gareca habló de la posibilidad de incorporar un psicólogo [VIDEO]

Perú vs Paraguay se enfrentará este viernes (7:00 p.m.) 22 de marzo en un nuevo amistosos internacional FIFA como preparación a la Copa América de Brasil 2019. El seleccionado de la bicolor, Ricardo Gareca dio una conferencia donde habló del momento de sus jugadores y de la posibilidad de incorporar un psicólgo deportivo.

Como se recuerda, el nombre de Jefferson Farfán estuvo saliendo en los medios de prensa de espectáculos al igual que Christian Cueva.

"Veo muy bien a los muchachos, en su mayoría están jugando todos. En general lo que vemos es que todos están jugando. Tenemos un conocimiento de nosotros y los que se han integrado se van adaptando bien"

"Paraguay tiene un técnico nuevo. Nosotros tratamos de adaptarnos rápidamente, tenemos conocimiento de un estilo de Eduardo Berizzo, hemos observado una manera de jugar y en esta etapa de entrenador elegirá a sus jugadores acorde a lo que quiera jugar. Tiene jugadores importantes".

"Renato Tapia está bien va a llegar bien al partido. Estamos muy enfocados en el partido con Paraguay luego nos enfocaremos con El Salvador y resolveremos"

"Somos locales en todos lados, para decirle la verdad, estamos acostumbrados a la convocatoria de la gente masiva. Nos gusta que nos vengan a ver, que contemos con gente peruana. Espero darle una alegría, hacer un buen partido y en eso estamos enfocados".

"Con Eduardo Berizzo no tengo una relación de amistad pero lo conozco, verlo trabajar es muy bueno es un gran desafío para él. Me pone contento y sí, no somos amigos pero sí ojalá lo pudiera ser con el tiempo. tengo un gran respeto por él y su cuerpo técnico".

"Tenemos que mejorar estamos en condiciones de hacerlo para llegar bien a la Copa América. Con estos partidos vamos a llegar bien de la mejor manera. Todos estos partidos van a ser muy buenos para nosotros".

"Post Mundial hicimos gol con Holanda, Alemania, tres goles a Chile, a Estados Unidos. No es una preocupación. Me preocupa haber encajado tantos goles pero eso es más una ocupación. Es necesario retomar esa solidez que tiene que tener todo equipo para ambicionar cosas importantes. tenemos variantes para encontrar el gol pero lo más importante es lograr una consistencia que nos de una determinada garantía".

"Yotún es un jugador que se adapta muy bien a todo, no es un problema para él. Lo de Christian Cueva es un jugador muy importante para nosotros. Lo vemos bien, muy entusiasmado y eso nos deja contento".

"Una Selección siempre tiene que ganar por lo que mueve. Pero dentro de esta exigencia hay etapas, de preparación, de funcionamiento. Hay otras de torneos internacionales de Eliminatoria y tiene que ver con llegar de la mejor manera. La gente desea ganar siempre y la presentación de mañana apunta a sacar resultados y rendimiento. Dentro de esa exigencia hay metas a las que uno le apunta. Tratar de hacer una buena Copa América. La gente vive todo eso. La Eliminatoria, es necesario tener metas importantes para llegar y tratar de cumplirlas. Por eso tomamos con mucha importancia estos partidos".

"Nosotros respecto a los goles que nos han hecho, el análisis es bien profundo, creemos que en muchos casos eran evitables y por eso hay que volver a reiterar conceptos. estamos en condiciones de mejorar. Hubo encuentros en los que hicimos muchas modificaciones y eso se reciente. pero es necesario un equilibrio que nos permita conseguir resultados y metas. Que no se resienta la ambición de buscar el gol y buscar el protagonismo. Ambas cosas se pueden hacer".

"Estamos viendo en esta nueva etapa la posibilidad de incorporar gente y nos queremos tomar nuestro tiempo. Respecto a eso, estamos conversando, estamos viendo estamos analizando la posibilidad de incorporar un psicólogo, un couch para que el comando técnico este más cubierto en todos los sectores, esas son las conversaciones que estamos teniendo en la VIDENA".