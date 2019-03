Madre de Emiliano Sala: "No cuidaron a mi hijo como deberían hacerlo con un jugador de 17 millones"

Una historia muy triste se gestó hasta hace poco en el fútbol internacional, porque la situación de Emiliano Sala significó una pena a nivel mundial debido a que ese accidente de avión terminó siendo supeditado por diversos factores externos. El futbolista argentino tenía una historia que proyectar, pero lamentablemente no se pudo dar.

Doña Mercedes Sala, madre de Emiliano Sala, meses después explicó en principio sus sensaciones tras esta situación dolorosa: "Siento tristeza y dolor, pero también enojo. Hay demasiadas cosas que no están claras. Hoy estamos atrapados por la ira, pero también por la tristeza que durará toda la vida", explicó en una nota íntegra a L'Equipe.

Después señaló la señora madre de Emiliano Sala, que esperan pronto novedades reales y claras: "Esperamos entender por qué y cómo murió Emiliano, si es culpa del aeropuerto, del piloto, de la negligencia del intermediario". Mercedes cree que alguien no cumplió con su deber. "No lo cuidaron, no como el Cardiff debería hacerlo con un jugador de 17 millones".

Finalmente, recordó cómo se dio el instante previo a esta lamentable tragedia: "Había hablado con él antes de que subiera al avión y le dije que lo llamaría una vez que llegara al hotel en Cardiff. Un par de horas más tarde traté de localizarlo, pero ya no respondió. Intenté de nuevo media hora después, nada. Así que llamé al agente que me dijo que el avión había desaparecido".

EL DATO:

Emiliano Sala nunca jugó en el fútbol argentino, su carrera íntegra la desarrolló en Francia.