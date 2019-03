Thibaut Courtois: "Soy uno de los mejores porteros del mundo, así el mundo quiera matarme"

Thibaut Courtois se defiende de los errores que cometió de forma clamorosa ante la Selección de Rusia, sabe bien que su responsabilidad en el combinado de Bélgica es superlativa cuando representa a su país por completo, y llegar a las convocatorias con "la chapa" de ser portero del Real Madrid. Otro motivo más para verse con la necesidad de sobresalir automáticamente bajo los parantes.

Las críticas de ayer fueron desmedidas contra Thibaut Courtois, debido a que su clamoroso error cuando intentaba salir jugando significó un gol para Rusia, un ex Real Madrid como Denís Chéryshev lo 'vacunó' sin tener mucho mérito. El portero de la Selección Belga perdió el balón y el actual futbolista de Valencia CF solo tuvo que acelerar un poco para anotar el tanto de descuento.

Thibaut Courtois habló sobre este hecho precisamente y demás temas que lo enfocan como un futbolista 'sobrevalorado' según algunos comentarios: "Me sigo considerando uno de los mejores, a pesar de que la prensa española quiera matarme. Me siento muy fuerte, estoy tranquilo porque entreno bien y juego bien", señaló con mucha rabia el ex arquero del Chelsea de Inglaterra.

Además, sostuvo el fornido guarda-vallas cómo es que se generó este hecho polémico donde Denís Chéryshev salió beneficiado: "Cheryshev me da un codazo y me quedé sin fuerzas para despejar el balón. Fue un pequeño error, pero así es la vida del portero. A pesar de eso, después mantuve la calma e hice mi partido". Adjuntando también como finalización que su presente va mejorar: Siempre se aprende de los errores".

EL DATO:

Bélgica estará enfrentando a Chipre este domingo 24 de marzo, por las Clasificatorias a la Euro-copa de 2020.