Mario Alberto Kempes: “Maradona nunca tuvo rival. Messi convive y compite contra Cristiano y continúa siendo el mejor”

Todo el mundo se pregunta desde que salió 'La Pulga' al fútbol internacional, si tenía la capacidad ganadora de sacar del trono a 'El Pelusa'. El eterno versus que seguramente no tendrá un final cercano nos pone a dos monstruos del deporte rey en todos los tiempos. Tanto Lionel Messi como Diego Armando Maradona, representan a su manera el país argentino y son constantemente enfrentados en debates que rigen el entorno del balompié mundial.

Por ello la opinión de gente con mucha historia, espalda y jerarquía, resulta fundamental para aclarar ciertas medias verdades, entendiendo que el fútbol es mucho que una competencia donde rueda el balón. Mario Alberto Kempes con referencia a esta situación aprovechó su visita a la capital de Valencia, en el centro estudiantil conocido como 'Universidad Católica de Valencia', para brindar su opinión con respecto al 'Messi o Maradona'.

Atención a las palabras de 'El Matador' que supo ser figura y campeón del mundo con Argentina cuando se puso 'la albiceleste': "Yo los pongo en el pedestal a cada uno en su época. Una diferencia es que mientras Maradona no tenía rival en su época, Messi primero fue el escudero de Ronaldinho y después le salió Cristiano… y aún así, sigue siendo el mejor, porque hoy Messi es el mejor del mundo".

Está claro que la preferencia de Mario Alberto Kempes por Lionel Messi es de hace mucho tiempo, pero ahora le añadió la constante competencia que tiene con Cristiano Ronaldo desde el año 2009 aproximadamente: "¿Qué problema tienen acá en España con Maradona y Messi? Se pasan el día comparándolos". Aún así, 'El Matador' tiene a su favorito desde el primer día que lo vio jugar: Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Para finalizar, Mario Alberto Kempes sostuvo que hoy Diego Armando Maradona no sería tan exitoso o exaltado por ciertas jugadas que realizó con el apoyo arbitral: "El VAR habría sido un desastre para Maradona y su mano de Dios. ¿Con quién me hubiera gustado jugar? Con Messi… Porque con Maradona ya jugué en el Mundial de España". Más claro, el agua, no todos son amantes de 'El Pibe de Oro' como nos quieren hacer creer desde el país hermano, Argentina.

EL DATO:

Mario Alberto Kempes tiene la increíble cifra de 649 partidos, donde marcó 357 goles. Un promedio de goles (0,55) por partido.