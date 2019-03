Germán Lux acabó la secundaria a los 36 años [FOTO]

Bien dicen que nunca es tarde para estudiar y eso lo sabe bien Germáx Lux quien a sus 36 años de edad pudo concluir la etapa secundaria en el Instituto River Plate.

Así lo hizo saber el propio jugador mediante su cuenta de Instagram con una foto del día en que terminó de rendir los exámenes. Asimismo, escribió un emotivo mensaje para sus seguidores.

"Estoy contento, pero no orgulloso de que hayan pasado tantos años para terminar algo tan importante. Me lo debía, quería hacerlo, viví mucho tiempo afuera y hoy me pone feliz", expresó el arquero del 'Millonario'.

Esto no pasó desapercibido por el club de Núñez que decidió felicitarlo por sus redes sociales. Incluso lo buscaron para realizarle una entrevista y pueda compartir su sentir a los demás.

Y es que como se recuerda, el portero santafesino inició su carrera a muy corta edad, para ser exactos a los 15 años. Debutó en la primera división en el año 2002 y dos años después conquistó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas.