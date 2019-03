Tottenham y el increíble desarrollo para construir su nuevo estadio [VIDEO]

Quedan pocos días para que el Tottenham inaugure el nuevo White Hart Lane, hogar de los "Spurs" el cual entró en construcción en el 2016. Sin embargo, el conjunto inglés publicó en su cuenta de twitter la evolución del estadio en los tres años de transcurso.

La capacidad del recinto aumentará de 36.284 a 62.062 espectadores, con detalles similares al estadio Saransk, utilizado en el Mundial de Rusia 2018. El hogar de los dirigidos por Mauricio Pochettino se estrenará el 3 de abril cuando se enfrenten al Crystal Palace por la Premier League.

Durante la construcción, el Tottenham se mudó a Wembley, con una capacidad de 90.000 espectadores, donde jugaron más de dos temporadas. La institución de los "Spurs" invirtió alrededor de 800 millones de euros y tecnología de punta para hacer realidad el estadio con el segundo mayor aforo en la Liga Premier, por detrás del Old Trafford.

El conjunto londinense tendrá en el White Hart Lane el escenario perfecto no solo para disputar lo que queda de la liga inglesa 2018/19. Además, sería escenario para el duelo por los cuartos de final de la Champions League contra el Manchester City.

EL DATO

El White Hart Lane comenzó como la sede de los partidos del Tottenham en 1899.

