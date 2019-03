Xavi Hernández anunció que no estará en el amistoso internacional ante Venezuela

¡SENSIBLE BAJA! El volante del Al Sadd, Xavi Hernández, informó a través de su cuenta oficial de Instagram su ausencia en el duelo amistoso que sostendrá el combinado de Catalunya ante la selección de Venezuela.

"Lamento anunciar que finalmente no podré estar en Montilivi para el Catalunya-Venezuela de mañana. Mis compromisos con mi club no me lo han permitido", explicó Xavi Hernández, quien iba a recibir un homenaje en el encuentro por su larga trayectoria como futbolista.

"Muchas gracias a la Federación Catalana y especialmente al presidente Soteras, a Carles Domènech y a Gerard López por el interés mostrado para que estuviera en Girona. Ojalá la próxima vez pueda estar allí con vosotros. En Qatar tendréis al primer de los aficionados animando a nuestra selección. Visca Catalunya!", agregó

Pero el mediocampista de 39 años no sería la única baja para Catalunya. El seleccionador Gerard López tendrá que arreglárselas para manejar la también ausencia del delantero del Watford, Gerard Deulofeu, quien recibió la negativa de su club para partir hacia Girona.

Recordemos que la selección de Catalunya no es reconocida por la FIFA, por ende, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores en la fecha doble para amistosos internacionales: Rayo Vallecano, Huesca y Valladolid también se han negado a ceder a sus jugadores. ¿Y ahora?