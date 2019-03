[EN VIVO] Uruguay vs Tailandia se enfrentan por la final de la China Cup

Uruguay vs Tailaindia EN VIVO ONLINE | El cuadro sudamericano llegó a la gran final de la China Cup y deberá enfrentar a su similar de Tailandia. 'La Celeste' buscará sumar un nuevo título en su palmarés por más amistoso que sea. El encuentro se jugará desde las 6:35 a.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal televisiva de GolTV. Además, no te puedes perder el minuto a minuto de este partidazo desde la web de Líbero.

La Selección Uruguaya llega a esta gran final luego de dejar en el camino a la Selección de Uzbekistán. Los sudamericanos, dirigidos por Óscar Washington Tabárez golearon por un marcador de 3-0 con un doblete de Cristhian Stuani y un gol de Gastón Pereiro. Hay que resaltar que en este encuentro Uruguay tuvo el control absoluto del balón. Remató 16 veces al arco y no pudo hacer más goles.

La Selección de Tailandia, por su parte, logró vencer por la mínima diferencia a China. El gol lo hizo Chanathip Songkrasin a los 33' del primer tiempo. Gracias a ese triunfo, los tailandeses se metieron a la gran final de la China Cup y ahora se enfrentarán a la complicada y favorita Uruguay, que no se guardará nada e irá con todos sus titulares en busca del trofeo.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Uruguay. Los sudamericanos tienen una cuota de 1.15 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 7.30, mientras que el triunfo de Tailandia está en 16.50. Habla, ¿le metes?

Uruguay vs Tailandia EN VIVO | Posibles alineaciones

Uruguay: Muslera, Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt, Nández, Torreira, Betancur, Lodeiro, Stuani y Pereiro.

Tailandia: Tedsungnoen, Malapun, Thongsong, Promark, Do, Kesarat, Yooyen, Bunmatan, Puangchan, Songkrasin y Kraisorn.