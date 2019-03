Director técnico de la Selección de Portugal y el dardo a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo volvió a jugar para la Selección de Portugal luego de varios meses tras haber decidido que no vuelva a ser convocado tras el Mundial Rusia 2018. Fernando Santos, director técnico de los 'lusos', lo convocó para la fecha doble de las Clasificatorias a la Eurocopa 2020 y en la primera no le fue para nada bien. Esto debido a que igualó en casa sin goles ante Ucrania con el astro de la Juventus en cancha los noventa minutos.

Ante esta situación, Fernando Santos explotó en conferencia de prensa al ser consultado si Cristiano Ronaldo iba a ser titular nuevamente o no. El estratega portugués dejó en claro que los jugadores deben enfocarse en jugar bien y no pensar si Cristiano va a jugar o no el próximo partido ya que son un solo equipo y no dependen de un jugador. ¿Tomará bien estas declaraciones 'CR7'?

"La solución no es estar en la cabeza de Cristiano Ronaldo, lo que importa es que no ganamos y los futbolistas no están satisfechos. Ahora tenemos que pensar en el siguiente partido con o sin Cristiano, ese no es el punto. Tenemos que pensar en el momento colectivo del equipo y no enfocarnos en si Cristiano va a jugar o no", fueron las palabras de Fernando Santos a los medios de prensa.

El siguiente encuentro de la Selección de Portugal por las Clasificatorias a la Eurocopa 2020 será este lunes 25 de marzo desde las 2:45 p.m. (hora peruana) ante el combinado de Serbia. El cotejo se desarrollará en el Estadio Da Luz, casa del Benfica. Será válido por la segunda jornada y todos los portugueses confían en que los jugadores hagan un buen patido y consigan la primera victoria que los alivie en busca de estar firmes en la clasificación. ¿Será Cristiano Ronaldo titular?