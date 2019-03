Mira AQUÍ Perú vs El Salvador EN VIVO: ¿quién es el favorito en las casas de apuestas?

Perú vs El Salvador HOY | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE vía Movistar Deportes y Latina desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Robert F. Kennedy Memorial Stadium por amistoso internacional válido por la Fecha FIFA 2019. Sigue todas las incidencias LIVE STREAMING | GRATIS POR INTERNET mediante Líbero.pe.

La 'Blanquirroja', previa al Perú vs El Salvador, se impuso por 1-0 a Paraguay con un golazo de Christian Cueva, quien volvió al equipo de todos después de perderse los últimos dos amistosos frente a Ecuador y Costa Rica.

Para el Perú vs El Salvador, Ricardo Gareca realizará dos modificaciones en su oncena titular. Alexander Callens y Yordy Reyna ingresarán en lugar de Luis Abram (decisión técnica) y de Jefferson Farfán, quien no está en óptimas condiciones para este compromiso.

Al frente estará un rival centroamericano que llega con dos victorias al hilo, ambas contra Jamaica por 2-0 y 3-1. No obstante, el DT de El Salvador sorprendió al anunciar que el partido contra Perú "no le interesa en lo absoluto".

"Nos levantamos a las 3:00 de la mañana del domingo y luego salimos al aeropuerto para salir a las 6:00 de la mañana. Hay que entrenar el lunes y jugar el martes. Eso es ridículo muchas veces", dijo claramente molesto.

Revive el último partido entre Perú vs El Salvador. Fue victoria nacional por 3-1.

Vive la previa del Perú vs El Salvador al estilo de Líbero.pe

¿Cómo formarán Perú vs El Salvador en amistoso internacional por Fecha FIFA 2019?

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Marcos López; Renato Tapia, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo y Yordy Reyna.

El Salvador: Henry Hernández; Roberto Domínguez, Iván Mancía, Bryan Tamacas, Juan Barahona, Narciso Orellana; Óscar Cerén, Jaime Alas, Darwin Cerén, Gerson Mayén y Joaquín Rivas.

Horarios para ver el Perú vs El Salvador EN VIVO por amistoso internacional

Perú 8:00 pm.

Nueva York 10:00 pm

Asunción 11:00 pm.

Bagdad 5:00 am. (miércoles 27)

Bangkok 9:00 am. (miércoles 27)

Barcelona 5:00 am. (miércoles 27)

Pekín 10:00 am. (miércoles 27)

Belo Horizonte 11:00 pm.

Brooklyn 10:00 pm.

Buenos Aires 11:00 pm.

Ciudad del Cabo 4:00 am. (miércoles 27)

Ciudad Juárez 8:00 pm.

Damasco 4:00 am. (miércoles 27)

Guadalajara 8:00 pm.

Guayaquil 9:00 pm.

La Habana 10:00 pm.

Houston 9:00 pm.

Kiev 4:00 am. (miércoles 27)

Londres 2:00 am. (miércoles 27)

Los Ángeles 7:00 pm.

Madrid 3:00 am. (miércoles 27)

Melbourne 01:00 pm. (miércoles 27)

Montreal 10:00 pm.

Osaka 11:00 am. (miércoles 27)

París 3:00 am. (miércoles 27)

Santiago de Chile 11:00 pm.

Sidney 01:00 pm. (miércoles 27)

Tokio 11:00 am. (miércoles 27)

¿Qué canal transmitirá EN VIVO el Perú vs El Salvador por amistoso internacional?

Movistar Deportes (Canal 03 Movistar TV)

Movistar Deportes HD (Canal 703 Movistar TV)

Latina TV (Canal 02 Movistar TV)

Latina TV HD (Canal 702 Movistar TV)

Perú vs El Salvador EN VIVO vía DirecTV Sports

Relatos: Leandro Zapponi

Comentarios: Rodrigo Morales

Perú vs El Salvador EN VIVO vía Latina

Relatos: Freddy Cora

Comentarios: E. Fleischamn, C. Gonzáles y S. Ibarra

Cancha: Fernando Egúsquiza

Perú vs El Salvador EN VIVO vía Movistar Deportes

Relatos: Gino Bonatti

Comentarios: Diego Rebagliatti y Raúl Quiroga

Cancha: Pedro García y Michael Succar

Perú vs El Salvador | ¿Quién es el favorito en las casas de apuesta?

La selección peruana parte con ventaja ante su similar de El Salvador. Según Betsson, la 'Bicolor' tiene un 74% de probabilidades de llevarse el triunfo y paga una cuota de 1,26 veces la apuesta (por cada sol apostado).

Mientras que la selección centroamericana tiene una probabilidad de triunfo de 8% pagando una cuota de 11,5 veces la apuesta. El empate llega a los 18% con una cuota de 5,25 veces la apuesta.

Internet: ¿Dónde VER EN VIVO Y EN DIRECTO el Perú vs El Salvador por amistoso internacional?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre PERÚ VS EL SALVADOR EN VIVO. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.