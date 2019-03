Perú vs El Salvador EN VIVO: fecha, hora y canal del partido amistoso internacional FIFA

Perú vs El Salvador EN VIVO ONLINE | se medirán a duelo este martes 26 de marzo desde las 8:00 p.m. en un nuevo amistoso FIFA internacional previo a la Copa América Brasil 2019. El cuadro de Ricardo Gareca hará varios cambios con el fin de darle ritmo al cuadro bicolor. Transmisión va en DIRECTO por Latina TV y Movistar Deportes. Puedes seguir las incidencias también por Líbero.pe.

La selección peruana hará varios cambios para el duelo ante El Salvador. Tras la victoria frente a Paraguay con tanto de Christian Cueva, Ricardo Gareca modificará gran parte de su equipo desde la defensa y ataque.

Tras los últimos entrenamientos, Corzo y Callens son las novedades en la defensa. En la ofensiva, Cartagena acompañará a Yotún en la primera línea de volantes. Polo y Reyna irían de extremos. Libre Cueva y de punta Beto Da Silva. Un cambio casi total.

Los jugadores de la @SeleccionPeru 🇵🇪 compartieron con los hinchas después de la práctica. Porque cuando juega la Blanquirroja, ¡jugamos todos! 🙌💪#ArribaPerú pic.twitter.com/sUPFkuYI3n — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 25 de marzo de 2019

Quien será guardado es Jefferson Farfán quien presentó una dolencia en el muslo derecho. El "Foca" tuvo un gran desempeño durante la victoria ante Paraguay en Nueva Jersey.

Por su parte, El Salvador llega a Washington tras su victoria ante Jamaica por la Copa de Oro. Tras ello, su entrenador, el mexicano, Carlos de los Cobos, aseguró que no le interesa el duelo ante la selección peruana.

El Salvador jugará amistoso ante .@TuFPF que se prepara para la Copa América.

.@Gmayen14

.@HenryHernandzHH y profesor. @DelosCobos22 invitan a los salvadoreños para que apoyen a la selecta el 26 de marzo en el RFK Washington, DC.

Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster pic.twitter.com/AfZ4Fko2wA — La Selecta (@LaSelecta_SLV) 24 de marzo de 2019

"Ese juego ante Perú no me interesa en lo absoluto. Nos levantamos a las 3:00 de la mañana del domingo y luego salimos al aeropuerto para salir a las 6:00 de la mañana. Hay que entrenar el lunes y jugar el martes. Eso es ridículo muchas veces", dijo el técnico del Salvador.

PERÚ VS EL SALVADOR EN VIVO ONLINE POSIBLES ALINEACIONES



Perú: Gallese: Corzo, Araujo, Callens, Trauco; Cartagena, Yotún; Polo, Reyna, Cueva, Da Silva

Entrenador: Ricardo Gareca (Ar)

El Salvador: H. Hernández; R. Domínguez, I. Mancía, B. Tamacas, J.Jiménez, N. Orellana; Ó. Cerén, J. Alas, D. Cerén, G. Mayén; N. Bonilla

Entrenador: Carlos de los Cobos. (Mx).

Hora: 8:00 p.m.

Escenario: Robert F. Kennedy Memorial Stadium en Washington



PERÚ VS EL SALVADOR EN VIVO ONLINE ÚLTIMOS PARTIDOS

Perú

​

​22.03.19 | Amistoso Internacional: Perú 1-0 Paraguay

20.11.18 | Amistoso Internacional: Perú 2-3 Costa Rica

15.11.18 | Amistoso Internacional: Perú 0-2 Ecuador

16.10.18 | Amistoso Internacional: EE.UU. 1-1 Perú

12.10.18 | Amistoso Internacional: Perú 3-0 Chile

El Salvador

23.03.19 | Concacaf Nations League: El Salvador 2-0 Jamaica

06.03.19 | Amistoso Internacional: El Salvador 3-1 Guatemala

20.11.18 | Amistoso Internacional: El Salvador 1-0 Haití

​16.11.18 | Concacaf Nations League: Bermudas 1-0 El Salvador

13.10.18 | Concacaf Nations League: El Salvador 3-0 Barbados

PERÚ VS EL SALVADOR EN VIVO ONLINE TRASMISIÓN EN DIRECTO

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

El Salvador EsMiTv

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 5

Internacional PPV

Perú Movistar Deportes Peru



PERÚ VS EL SALVADOR EN VIVO ONLINE HORARIOS EN EL MUNDO

Asunción 11:00 pm.

Bagdad 5:00 am. (miércoles 27)

Bangkok 9:00 am. (miércoles 27)

Barcelona 5:00 am. (miércoles 27)

Pekín 10:00 am. (miércoles 27)

Belo Horizonte 11:00 pm.

Brooklyn 10:00 pm.

Buenos Aires 11:00 pm.

Ciudad del Cabo 4:00 am. (miércoles 27)

Ciudad Juárez 8:00 pm.

Damasco 4:00 am. (miércoles 27)

Guadalajara 8:00 pm.

Guayaquil 9:00 pm.

La Habana 10:00 pm.

Houston 9:00 pm.

Kiev 4:00 am. (miércoles 27)

Londres 2:00 am. (miércoles 27)

Los Ángeles 7:00 pm.

Madrid 3:00 am. (miércoles 27)

Melbourne 01:00 pm. (miércoles 27)

Montreal 10:00 pm.

Osaka 11:00 am. (miércoles 27)

Perú 8:00 pm.

Nueva York 10:00 pm

París 3:00 am. (miércoles 27)

Santiago de Chile 11:00 pm.

Sidney 01:00 pm. (miércoles 27)

Tokio 11:00 am. (miércoles 27)