► Peru vs El Salvador 2019 EN VIVO: con Cueva, igualan 0-0 en amistoso internacional por Fecha FIFA

Perú vs El Salvador EN VIVO | La Selección Peruana afronta su segundo amistoso internacional esta noche desde las 7.10 p.m. (hora peruana) en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium. Sigue el minuto a minuto en Libero.pe.

Es la segunda prueba de fuego para el equipo de Ricardo Gareca, que apunta a llegar lo mejor posible de cara a la Copa América 2019, en donde se medirá a Brasil, Venezuela y Bolivia en la fase de grupos.

MINUTO A MINUTO PERÚ VS EL SALVADOR

Segundo tiempo Perú vs El Salvador

- 47' Renato Tapia envía el disparo dentro del área por encima del arco contrario.

- 45' Ingresa Beto da Silva y Andy Polo en el equipo peruano.

- 45' ¡Comenzó la etapa complementaria!

Primer tiempo Perú vs El Salvador

- 45' ¡Final del primer tiempo! Perú poco ofensivo, muy pasivo en comparación al choque contra Paraguay.

- 42' El Salvador se agrupa en la zona defensiva en los últimos minutos.

- 40' El primer tiempo entra en su recta final. Perú ha tenido más dominio, pero no ha sido efectivo frente al arco contrario.

Se lo perdió Yordy

- 37' Clara oportunidad de gol nuevamente para Yordy Reyna, pero su cabezazo se va muy por encima del arco.

- 33' Christian Cueva remata con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Carrillo se pierde el 1-0

- 28' André Carrillo recibe un sensacional pase en el área de El Salvador, pero su disparo termina muy por encima del arco contrario.

- 25' Falta de André Carrillo.

- 24' Gran jugada de Advíncula, que no oculta su atrevimiento.

Asusta Renato Tapia

- 23' Renato Tapia intenta sorprender con un disparo de larga distancia. El golero salvadoreño evita el 1-0.

- 20' La Selección Peruana ha tenido el dominio del partido hasta esta altura. Gallese no ha sido requerido hasta el momento.

- 18' David Rugamas (El Salvador) ha recibido una falta en la zona defensiva.

- 15' Pelota parada peligrosa para la Selección Peruana en campo de El Salvador.

- 12' Corner cometido por Juan Barahona.

- 10' Falta de Trauco. Balón parado para El Salvador.

- 9' La Selección Peruana se apodera de todo el dominio en este inicio.

- 7' Trauco intentó un pase en profundidad pero Christian Cueva estaba en posición de fuera de juego.

¡Se la pierde Perú!

- 3' Yordi Reyna quedó habilitado solo frente a la portería rival, pero define mal. Se perdió el 1-0.

- 2' Primeros minutos en los cuales la Selección Peruana exhibe buenas salidas.

- 0' ¡Comenzó el partido entre Perú vs El Salvador en Washington!

Primer tiempo Perú vs El Salvador

- XI de Perú: Gallese; Advíncula, Araujo, Callens, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Flores; Yordi.

- XI de El Salvador: Henry Hernández; Xavier García, Roberto Domínguez, Ruben Marroquín, Juan Barahona, Tomás Granitto, Santos Ortiz, Marvin Monterroza, Diego Coca, Joaquín Rivas y David Rugamas.

PREVIA PERÚ VS EL SALVADOR

Perú vs El Salvador | así llega cada combinado

El equipo patrio viene de ganar por 1-0 a Paraguay con Christian Cueva con un golazo, en un duelo aguerrido en el que 'Canchita' Gonzales fue la baja más sensible tras una lesión en el final del partido.





Ahora, Gareca apelará a un once inusual ante El Salvador. Por ello, pondrá desde el inicio a Yordi Reyna, quien suplirá a Jefferson Farfán para que este esté a la expectativa tras sufrir un pequeño golpe en las prácticas.

Alexander Callens tendrá una nueva oportunidad con la Selección Peruana y será pareja en la zaga con Miguel Araujo.



Del otro lado El Salvador, que viene de ganarle a Jamaica en duelo correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf.





Perú vs El Salvador | Alineación oficial de Perú

Pese a este nuevo reto, Carlos de los Cobos, técnico de, aseguró en la previa que este choque no era de su interés."Ese juego ante Perú no me interesa en lo absoluto. Nos levantamos a las 3:00 de la mañana del domingo y luego salimos al aeropuerto para salir a las 6:00 de la mañana. Hay que entrenar el lunes y jugar el martes. Eso es ridículo muchas veces", manifestó el estratega al medio salvadoreño El Gráfico.

Este será el once inicial de Perú frente a El Salvador: Gallese; Advíncula, Araujo, Callens, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Flores; Yordi.



Perú vs El Salvador | Horarios del partido



Perú 7:00 pm.

Nueva York 8:00 pm

Asunción 9:00 pm.

Barcelona 1:00 am. (miércoles 27)

Belo Horizonte 9:00 pm.

Brooklyn 8:00 pm.

Buenos Aires 9:00 pm.

Ciudad Juárez 6:00 pm.

Guadalajara 6:00 pm.

Guayaquil 7:00 pm.

La Habana 8:00 pm.

Houston 7:00 pm.



Perú vs El Salvador | Canales para ver el amistoso internacional



El Perú vs El Salvador podrá ser visto por Movistar Deportes y Latina en territorio nacional.



Además, DirecTv Sports lo llevará a las pantallas para aquellos que cuenten con este servicio.