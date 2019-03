Se revelaron fragmentos de "Pizarro - die Biografie" libro alemán en honor a Claudio Pizarro [FOTOS]

El autor de la biografía que le corresponde al futbolista peruano; Claudio Pizarro, publicó partes de la obra que está trabajando en honor al 'Conquistador de los Andes'. Lo hizo en el popular periódico alemán "Weser Kurier", donde habló de Alianza Lima, su juventud y también el Callao (barrio de nacimiento).

Claudio Pizarro tuvo como todos una infancia y adolescencia que estuvo con altibajos, porque desde un principio se mentaliza en un profesional al ciento por ciento. Por eso estos fragmentos de lecturas conmemorativos para el atacante peruano, se basan también en últimos años como futbolista profesional.

CLAUDIO PIZARRO - SU AMOR INCONDICIONAL POR ALIANZA LIMA:

"Claudio es fanático del club capitalino, Alianza Lima. Hasta hoy, en la tribuna del estadio Alejandro Villanueva, conocido también como La Caldera, el niño anima a sus ídolos como Waldir Sáenz, con quien más tarde jugara en Alianza", escribió Reimar en el capítulo "Primeros pasos en Lima".

CLAUDIO PIZARRO - CREACIÓN DE SU FUNDACIÓN:

En diciembre de 2005, "Pizza" fundó la "Fundación Claudio Pizarro" en Múnich. El estatuto citado por "Bild am Sonntag" afirma que paga 100.000 euros como base. Este dinero se utilizará para financiar la "promoción de la salud de las personas necesitadas y desfavorecidas". El 29 de diciembre, Pizarro presenta la fundación en una rueda de prensa en Perú. Es fotografiado con el niño de diez años, Marcos, que padece cáncer de huesos. Claudio dice: "Ofrezco ayuda concreta para niños enfermos y pobres. Necesitamos ayudar a estos niños a mejorar su situación ". El 1 de agosto de 2017, Claudio y su esposa Karla Salcedo visitarán una Aldea Infantil SOS en Lima, que él apoya con unos 114,000 euros. "Cuando Pizarro salió del auto, no hubo forma de detenerlo". Un compañero de trabajo se cita en la página de inicio de la organización de ayuda. Animando a los niños y niñas con ojos brillantes forman una uva alrededor de su héroe. Un video muestra cómo patea "Pizza" con los niños en un campo de fútbol adyacente.

"Lo tengo todo el tiempo, porque en este momento hay muchas cosas en Perú, todo el sistema de justicia se ve afectado", dice Claudio a "t-online". "Realmente lamento no poder hacer nada allí. Muchas personas buenas están tratando de cambiar algo, pero no pueden o no serán obstaculizadas por el Parlamento en su trabajo. Ahora ha revelado vínculos de justicia con la mafia, es caótico y me preocupa. Pienso en lo que puedo hacer, pero no estoy allí y necesito encontrar a las personas adecuadas para ayudar ".

CLAUDIO PIZARRO - INFANCIA:

"Tuve una gran infancia y siempre me animaron mis padres", dice Pizarro. "Ahora quiero devolver algo de la felicidad que aprendí." Quería ayudar a los niños peruanos especialmente desfavorecidos, para que tengan la oportunidad de una buena educación: "quién sabe, quizás haya un futuro jugador nacional".

EL DATO:

El libro "Pizarro - die Biografie" tiene 200 páginas y será edición tapa dura. Su costo rondará los 19,90 euros (22,5 dólares o 74,30 soles).