Luis Figo: "Irme del Barcelona hacia el Real Madrid fue de mis mejores decisiones"

El eterno debate entre quién es mejor, si Barcelona o Real Madrid, parece que ahora tomará un destino mucho más claro debido a la opinión reciente que lanzó el 'todopoderoso lusitano'; Luis Figo. El exfutbolista de Portugal se mostró muy sincero y posiblemente desate polémica.

Luis Figo habló en exclusiva con un vídeo promocional de Bodegas Emilio Moro. Ahí uno de los maestros de Cristiano Ronaldo en su juventud hizo referencia a algunos casos muy significativos: Pasar del Barcelona al Real Madrid, su juventud y también la vida después del fútbol profesional.

¿Cuáles fueron los momentos más importantes de Luis Figo?

"Cuando ganamos el Mundial Sub-20 en Lisboa, que ahí creo que nos abrió las puertas. Después, el cambio de jugar por primera vez fuera de mi país, cuando ingresé en el Barcelona, fue un momento crucial en mi carrera. No diría tres, sino cuatro momentos. Fue cuando vine al Madrid y después cuando tuve que iniciar otra aventura en Italia en la parte final de mi carrera".

¿Qué cambio se tomaría como el más importante?

"Cuando haces un cambio siempre piensas que será para mejor. El primer cambio lógico fue de país. Era muy joven y fui a intentar una nueva experiencia para ganar más prestigio. El segundo cambio se trató de un cambio de reconocimiento para intentar mejorar en todas las facetas: económicamente, prestigio y en títulos. Y el último cambio ya fue un cambio para buscar mi felicidad futbolística".

¿Quién fue tu entrenador preferido?

"He tenido la felicidad de entrenar con Cruyff, que para mí fue un maestro en términos de filosofía de juego y de concepto. Después Queiroz fue mi formador en la selección y luego lo tuve en otras etapas en el Real Madrid y en la absoluta. Del Bosque... Es que es difícil decir uno porque todos han sido importantes. Y después, Mourinho en el Inter".

¿Prefieres ser director técnico o un directivo renombrado?

"Es una vertiente, un área, que me gusta mucho más que entrenar. Quizás porque conozco demasiado bien a los jugadores".

Menciona tres jugadores favoritos - Luis Figo:

"Raúl es un tío que tiraba siempre del carro. Ronaldo porque es potente y metía goles. El Top más elegancia: Zidane. Era elegante jugando".

¿Cómo defines al Estadio Santiago Bernabéu?

"Es un estadio espectacular. De los pocos más importantes del mundo. He tenido la felicidad de estar cinco años en ese gran club que me ha dado mucho y he vivido en la piel la magia de la camiseta".

¿Quién necesita más de quien? ¿Cristiano Ronaldo del Madrid o Real Madrid de Cristiano Ronaldo?

"Tratándose de Cristiano o de Messi o de otro jugador que en su momento fue el mejor del mundo es normal que deje huella. Los jugadores quedan, los entrenadores salen cuando hay malos resultados. Los jugadores pasan, los clubes quedan. Y el Madrid seguirá siendo muy grande sin Cristiano y era muy, muy grande con Cristiano".

EL DATO:

Luis Figo se retiró oficialmente del fútbol profesional el 31 de mayo de 2009, jugando por Inter de Milán.