Real Madrid: Carlo Ancelotti asegura que Koulibaly no se mueve del Nápoli

En el Nápoli tienen claro que si quieren seguir siendo un equipo protagonista necesitarán de sus principales hombres la próxima temporada, motivo por el que Carlo Ancelotti, estratega de la 'azzurra' aseguró que por nada del mundo venderán a dos de sus estrellas: Kalidou Koulibaly y Allan.

Esto, luego de que en medios internacionales trascendiera en los últimos días el interés del Real Madrid por el zaguero de 27 años, de buena temporada en la Serie A.

"No tiene sentido pensar en el mercado ahora, pero nuestro club no necesita vender. Allan y Koulibaly se quedan: si se marchasen, me encadenaría...", señaló hoy Ancelotti previo al duelo del Nápoli frente a la Roma este domingo.

De esta manera Real Madrid tendrá que seguir buscando en el mercado de pases un central de garantía capaz de pelear el puesto con Raphael Varane y Sergio Ramos.