Los futbolistas que Zinedine Zidane ha pedido que retornen de los préstamos

Real Madrid quiere terminar de mejor manera posible esta temporada, en la que está eliminado de todas las competencias. Sin embargo, la llegada de Zinedine Zidane le ha devuelto la alegría a la afición, ya que ha dirigido dos partidos y ganó ambos. Ahora, en las oficinas están planeando los refuerzos para el siguiente curso, pero también saben que tienen jugadores en propiedad a préstamo en otros clubes. ¿Quiénes son los pedidos por Zidane?

De manera obligatoria volverán un total de once futbolistas a Chamartín para entrenar con el Real Madrid, pero esto no significa que todos se van a quedar en la plantilla para la siguiente temporada. Algunos volverán a salir a manera de préstamo o, en todo caso, serían vendidos. Mateo Kovacic es uno de los jugadores que Zinedine Zidane no tendría en cuenta debido a la complicada relación que tienen. Sin embargo, podría ser un relevo importante en la zona medular del campo, aunque para eso también regresa Martin Odegaard.

En la delantera hay dos jugadores que están a préstamo. Estamos hablando de Raúl de Tomás y Borja Mayoral. Ambos militan en la Liga Santander. El primero en el Rayo Vallecano y el segundo en el Levante. Cabe destacar que uno de ellos se podría quedar en la plantilla ya que como único delantero tienen a Karim Benzema. ¿Mariano Díaz? Saldrá del equipo sí o sí. No es del gusto de Zidane. La 'pole position' la tiene De Tomás.

Los demás jugadores no tendrían muchas chances de quedarse en la plantilla oficial del Real Madrid para la siguiente temporada. En el arco tienen a préstamo a Andriy Lunin, pero no juega en el Leganés y en el equipo ya tienen a Keylor Navas, Thibaut Courtois y Luca Zidane. El resto de futbolistas que vuelven a los entrenamientos con el Madrid con su futuro incierto son Theo, Tejero, Febas, Rodríguez, Díaz y Peeters.