Faustino Asprilla: "Cómo hace Junior para perder con un equipo que no sabe ni patear"

A pesar que Melgar consiguió un importante triunfo frente a Junior de Barranquilla en la tercera jornada de la Copa Libertadores, el conjunto arequipeño fue criticado por una ex figura del fútbol colombiano, Faustino Asprilla, quien cuestionó el accionar del 'Tiburón' y las habilidades del cuadro 'Dominó'.

El ex Newcastle United expresó en twitter su malestar tras la derrota del conjunto colombiano ante Melgar en el Estadio de la UNSA. "Todavía me estoy preguntando; cómo hace el Junior para perder con un equipo que no sabe ni patear.", publicó Asprilla.

Melgar disputó un duro partido ante Junior, donde se tuvo en Giancarlo Carmona al autor del gol que sentenció la victoria arequipeña, la cual los mantiene con chances de clasificar a la siguiente ronda de la Libertadores. El 'Dominó' se encuentra invicto de local en lo que va del campeonato.

Los dirigidos por Jorge Pautasso se ubican terceros en el grupo F con 4 puntos, por debajo de San Lorenzo y Palmeiras, mientras que Junior de Barranquilla se encuentra en el último lugar con cero puntos. Melgar se enfrentará en la próxima jornada de la Libertadores con los 'Cuervos' en Argentina.

EL DATO

Faustino Asprilla jugó con la selección colombiana en el Mundial de Estados Unidos 94 y Francia 98.