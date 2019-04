Real Madrid vs Valencia EN VIVO HOY: ¿Cómo, dónde y cuándo ver el partido por DirecTV Sports? | Guía de canales de televisión de la Liga Santander 2019

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: 'Merengues' y 'Murciélagos' se enfrentarán este miércoles 3 de abril (8.30 p.m. - hora española; 2.30 p.m. - hora peruana) en el Estadio Mestalla por la fecha 30 de LaLiga Santander. La transmisión del partido en España la tendrán los canales Movistar+, beIN Sports, LaLigaTVBAR y Real Madrid TV; mientras que en el Perú y el resto de países de Sudamérica podrán ver todo el encuentro por DirecTV Sports. En México y Estados Unidos contarán con el servicio de Sky Sports. Disfruta del minuto a minuto y todos las incidencias por Internet a través del portal Líbero.pe.

El Valencia, reforzado por su triunfo del domingo ante el Sevilla, proseguirá este miércoles su prolongado asedio a la cuarta plaza, la última que da acceso a la próxima Liga de Campeones, con un duelo de alto voltaje en Mestalla ante un Real Madrid que ha ganado los dos partidos desde el regreso de Zinedine Zidane.

La victoria por 0-1 en el Sánchez Pizjuán ha reducido a sólo tres puntos la diferencia entre el Valencia y el cuarto, que en estos momentos es el Getafe. Esa distancia no era tan estrecha desde principios de septiembre, hace ya siete meses. Por esta razón, ganar al Real Madrid será clave para poner un pie en la próxima Champions League.

El encuentro en Sevilla confirmó además la reforzada solidez defensiva del Valencia, que sólo ha recibido tres goles en sus últimos siete encuentros de LaLiga Santander y que ha dejado a cero su portería en cinco de esos partidos, pero ahora tendrá enfrente al segundo equipo más goleador de la Liga.

Para este encuentro, el entrenador del Valencia, el asturiano Marcelino García Toral, recuperará para el partido contra el Real Madrid a Jaume Domenech, que no estuvo en Sevilla por una gastroenteritis, y tiene la duda de Cristian Piccini, y seguirán de baja Francis Coquelin y Rubén Sobrino

La entrada del central argentino Roncaglia en el lateral derecho, para dar algo de descanso al danés Daniel Wass y reforzar el perfil defensivo del equipo, es una de las opciones que podría contemplar Marcelino para renovar un once del Valencia que se prevé continuista contra el Real Madrid.

El Real Madrid, por su parte, es tercero con 57 puntos, doce menos que el Barcelona, que es líder. El hecho de que tenga escasas opciones reales de luchar por el título puede ser un buen aliado de un Valencia que tiene una motivación mucho más concreta.

Para el duelo contra el Valencia, el Real Madrid desea reencontrarse con la motivación perdida al encarar uno de los grandes duelos de la Liga, en un final de temporada que se está convirtiendo en un suplicio para unos jugadores acostumbrados a luchar por grandes títulos y que ya no tienen opción a ninguno.

El regreso de Zinedine Zidane pareció despertar al Real Madrid, pero las sensaciones transmitidas ante el Huesca dejaron ver que ya nada podrá motivar a un equipo que no se juega nada. Solo el orgullo en un gran duelo futbolístico en Mestalla, para el que el técnico francés revolucionará su once y volverá a tirar de la primera unidad.

Mientras el Real Madrid presenta el nuevo estadio Santiago Bernabéu, Zidane se centra en lo deportivo y saca conclusiones de los jugadores de los que tendrá que prescindir y los que continuarán el próximo curso.

Ante el Valencia, el Real Madrid le devolverá la titularidad en portería a Keylor Navas, tras el revuelo surgido al hacer jugar de inicio a su hijo Luca Zidane ante el Huesca.

El Real Madrid no podrá contar con los lesionados Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Vinicius Junior y Marcos Llorente para este choque crucial frente al Valencia.

Zidane descartó a Brahim y Fede Valverde. Volverá a apostar por Casemiro, Modric y Kroos al mando, vuelve Varane con su futuro en el aire y un presunto deseo de marcharse para cubrir la baja por sanción de Nacho y Reguilón cuenta con firmes opciones de ocupar el lateral izquierdo del Real Madrid.

En ataque todo apunta a la vuelta a la titularidad de Lucas Vázquez en detrimento de Gareth Bale y Marco Asensio pugna por la plaza restante con Isco Alarcón, que ha resucitado con Zidane y ha marcado dos tantos en los dos encuentros disputados con el francés.

REAL MADRID VS. VALENCIA EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 2.30 p.m.

México (Centro): 1.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.30 m.

México (Noroeste): 10.30 a.m.

Ecuador: 2.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.30 m.

Estados Unidos (Texas): 2.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.30 p.m.

Colombia: 2.30 p.m.

Argentina: 4.30 p.m.

España: 8.30 p.m.

España (Islas Canarias): 7.30 p.m.

Uruguay: 4.30 p.m.

Paraguay: 4.30 p.m.

Chile: 4.30 p.m.

Brasil: 5.30 p.m.

Bolivia: 3.30 p.m.

Venezuela: 3.30 p.m.

Canadá: 2.30 p.m.

Costa Rica: 1.30 p.m.

Guatemala: 1.30 p.m.

Honduras: 1.30 p.m.

El Salvador: 1.30 p.m.

Puerto Rico: 3.30 p.m.

República Dominicana: 3.30 p.m.

Panamá: 3.30 p.m.

Italia: 8.30 p.m.

Francia: 8.30 p.m.

Alemania: 8.30 p.m.

Portugal: 8.30 p.m.

Holanda: 8.30 p.m.

Inglaterra: 7.30 p.m.

REAL MADRID VS. VALENCIA EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

España: Movistar+, beIN Sports Connect España y beIN LaLiga.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español.

Perú: DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Brasil: ESPN no Brasil y Watch ESPN Brasil.

Canadá: DAZN, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada y beIN SPORTS en Español.

Costa Rica: Sky Sports HD.

Nicaragua: Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Puerto Rico: SportsMax App, DIRECTV Sports Puerto Rico y SportsMax.

República Dominicana: SportsMax, SportsMax App y Sky Sports HD.

Honduras: Sky Sports HD.

Inglaterra: Eleven Sports 1 UK y Premier Sports 1.

Francia: beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Holanda: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport Voetbal y Ziggo Sport 14.

Italia: DAZN.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y beIN SPORTS 2 New Zealand.

Japón: DAZN y SportsNavi Live.

REAL MADRID VS. VALENCIA EN VIVO: ¿CÓMO VER EL PARTIDO POR EL CANAL DIRECTV SPORTS?

El canal DirecTV Sports transmitirá en vivo y directo el partido entre Real Madrid y Valencia para toda Sudamérica.

Perú ► DirecTV Sports: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

Argentina ► DirecTV Sports: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

Uruguay ► DirecTV Sports: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

Colombia ► DirecTV Sports: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

Ecuador ► DirecTV Sports: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

Chile ► DirecTV Sports: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

Venezuela ► DirecTV Sports: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

REAL MADRID VS. VALENCIA EN VIVO: ¿DÓNDE VER EL PARTIDO POR EL CANAL BEIN SPORTS?

España ► Movistar + LaLigaTVBAR: Dial 145.

España ► Movistar + Real Madrid TV: Dial 68.

España ► Movistar + Bein Sports: Dial 47.

Otros países...

AT&T U-verse: beIN SPORTS en Español por el canal 1663 en HD.

Advanced Cable: beIN SPORTS en Español por el canal 421 y 422 en HD.

Atlantic Broadband: beIN SPORTS en Español por el canal 234.

Bright House Networks: beIN SPORTS en Español por el canal 913 y HD on 1919.

Cablevision Optimum TV: beIN SPORTS en Español por el canal 230 y 1070 en HD.

Claro Puerto Rico: beIN SPORTS en Español por el canal 1630 en HD.

Cox Communications: beIN SPORTS en Español por los canales 372, 726 y 1372 (SD) ó 1727 en HD.

EnTouch Systems: beIN SPORTS en Español por el canal 495 en HD.

DISH: beIN SPORTS en español por el canal 871.

DIRECTV: beIN SPORTS en Español por el canal 426.

Hotwire Communications: beIN SPORTS en Español por el canal 873.

Liberty Puerto Rico: beIN SPORTS en Español por el canal 39 y 239 en HD.

RCN: beIN SPORTS en Español por el canal 808.

Time Warner Cable: beIN SPORTS en Español por el canal 443 (SD) y por el canal 958 (HD)

Verizon FIOS: beIN SPORTS en Español por el canal 1538 en HD.

REAL MADRID VS. VALENCIA EN VIVO: ¿CUÁNDO VER EL PARTIDO POR EL CANAL SKY SPORTS?

La cadena internacional Sky Sports televisará el juego entre Real Madrid y Valencia para México y algunos países de Centroamérica.

Sky Sports 1 (México, República Dominicana y Argentina): Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2 (México, República Dominicana y Argentina): Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3 (México, República Dominicana y Argentina): Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

REAL MADRID VS. VALENCIA EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Valencia: Neto; Wass o Roncaglia, Garay, Paulista, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes o Cheryshev; Rodrigo y Gameiro.

Entrenador: Marcelino García Toral.

Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Asensio o Isco y Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité asturiano).

Estadio: Mestalla.