Real Madrid ofrece más de 35 millones de euros a Manchester United por nuevo 'capricho' de Zinedine Zidane

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, no quiere repetir las angustiantes participaciones que ha desarrollado el cuadro español en la presente temporada. Es por ello que el estratega francés ha presentado un nuevo 'capricho' a Florentino Pérez: quiere la contratación de un zaguero del Manchester United.

Según la información vertida por The Sun, Real Madrid tiene en la mira a Eric Bailly, jugador marfileño de 24 años, y pondría en la mesa más de 35 millones de euros por la carta pase. Este panorama no sería descabellado para Manchester United pues el futbolista africano no es indispensable para Ole Gunnar Solskjaer.

A ello hay que agregarle que, en el 2016, Real Madrid estuvo dispuesto a pagar la ficha del seleccionado de Costa de Marfil a Villarreal, pero el 'Submarino Amarillo' decidió aceptar la propuesta de Manchester United: 30 millones de libras para ceder al referido jugador.

A Bailly le quedan un año y tres meses de contrato en Manchester United, pero su continuidad en Old Trafford es toda una incógnita. Eso sí, es un secreto a voces que Zinedine Zidane lo quiere si o si. ¿Llegará?