Internacional vs Santos [EN VIVO] Duelo de peruanos Paolo Guerrero y Christian Cueva en Brasileirao

Este domingo 26 de mayo se enfrentan por la fecha 6 de la Serie A de Brasil. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en Vila Belmiro.

Con Palmeiras (16) disparado en su lucha por el bicampeonato del Brasileirao, el duelo entre Internacional (9) y Santos (10) asoma como un partidazo y el triunfo como una necesidad para ambos clubes en busca de confirmarse como un candidato al título.

El equipo de Paolo Guerrero llega en mejor momento gracias a una seguidilla de tres triunfos, dos por Brasileirao y uno por la Copa de Brasil, y con el peruano como protagonista, autor de tres goles en dichos partidos.

Ahora bien, Internacional debe aprovechar la larga para de la Copa Libertadores 2019 para consolidarse en los primeros lugares del Brasileirao, su gran objetivo en la temporada en que se cumplen 40 años de su último título.

Para este partido, Odair Hellmann solo tiene una duda en el once: la continuidad del veterano D'Alessandro o el ingreso del argentino Sarrafiore, una de las grandes irrupciones del 'Colorado' en los últimos meses. Además, Bruno tomará el lugar de Zeca en el lateral diestro debido a la suspensión de este último.

El equipo de Christian Cueva, por su parte, muestra un andar irregular en el Brasileirao aunque aventaja en un punto a su rival de turno. El Santos llega golpeado tras una dolorosa derrota (4-0) ante el Palmeiras, líder del Brasileirao y uno de sus clásicos rivales.

As imagens do último treino do Peixão para a partida contra o Internacional, nesse domingo, no Alçapão. Marinho treinou com o elenco e claramente já se entrosou com o grupo! 😂



