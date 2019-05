¡Como en sus mejores tiempos! Beckham volvió a jugar en el Manchester United y marcó este golazo [VÍDEO]

David Beckham volvió a jugar en Old Trafford con la camiseta del Manchester United. El 'Teatro de los sueños' volvió a vibrar con las jugadas del 'Spice Boy'.

Dicen que recordar es volver a vivir, Beckham brilló con sus jugadas, su talento deslumbraba cada vez que tocaba el balón, no cabe duda lo que se vivió en Old Trafford fue una tarde mágica.

Los minutos pasaban cuando Beckham encontró el balón cerca del área visitante, con un regate dejó rezagado al defensor rival y definió al primer palo del portero. Golazo, como en sus mejores tiempos.

Old Trafford se rindió ante él, hasta Alex Ferguson, quien se encontraba en el banco de suplentes, aplaudió, felicitando a su exjugador.

Este encuentro fue para celebrar los 20 años de final de la Champions League, donde Manchester United remontó en los minutos finales para ganar 2-1 a Bayern Múnich. Con este título, los 'Diablos Rojos' lograron el famoso 'The Treble' aquel año.

