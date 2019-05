¡Otra más de Neymar! La razón por la cual puede sacar el PSG al brasileño

Neymar volvió a hacer de las suyas en el París Sanit Germain, esta vez habría dejado a su club un día antes de su último partido de la Ligue 1 ante el Reimns, para incorporarse a los entrenamientos con la Selección Brasilera con miras a la siguiente edición de la Copa América 2019.

Según las propias palabras del entrenador Thomas Tunchel en rueda prensa, aseguró que, el '10' del cuadro parisíno, no tenía permiso por parte suya para viajar "Neymar no tenía permiso para irse por mí. No es deportivo, no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo o no".

El director técnico del PSG, que confirmó su continuidad con el club, también se animó a asegurar que tanto como 'Ney' y Kylian Mabppé continuarían en el cuadro francés para la siguiente temporada, despejando así los rumores de la posible salida de ambos con destino al Real Madrid.

Por otro lado, los convocado de 'Caraninha' ya empiezan a aterrizar en tierras cariocas para lo que será la Copa América 2019, en la que serán anfitriones e intentaran aprovechar su localía y el apoyo de su gente para poder conseguir su novena Copa América

DATO

Neymar se encontraba suspendido por haber agredido a un hincha en la final de la Copa de Francia.