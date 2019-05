Ayudante de Miguel Ángel Russo: "Nos gustaría volver a la U de Chile"

El asistente técnico de Miguel Ángel Russo, Hugo Gottardi, expresó su deseo de regresar a la Universidad de Chile, no obstante, aclaró que no han tenido ningún contacto con la dirigencia 'azul azul' a pesar que el ex entrenador de Alianza Lima asoma como principal candidato para reemplazar a Alfredo Arias.

"Es dolorosa la actualidad de la U. No me gusta verla tan abajo, pero el fútbol es así: a veces estás arriba y otras abajo. Sé que saldrán adelante por lo grande que es el club", reveló Gottardi en entrevista para El Mercurio.

"Recuerdo el día en que tuvimos que dejar ese club: fue por el cáncer que sufría el suegro de Miguel. Estábamos cómodos en Chile y la U nos había ofrecido renovarnos el contrato, pero Russo debió volver a Argentina por ese motivo y nosotros lo seguimos. Desde el día en que nos fuimos, hemos querido volver", agregó.

Sobre la consulta de si la dirigencia de la Universidad de Chile se habría acercado para hacerles un ofrecimiento, el ayudante de Miguel Ángel Russo indicó que "a mí, al menos no me han contactado".

"No sé si a Miguel Angel. Habría que preguntárselo a él. Sí recuerdo que en años anteriores nos llamaron de la U. cuando mostraron más interés fue en el año 2002, pero estábamos en Morelia. Las veces que la U ha buscado técnico, nosotros hemos estado ocupados, y cuando estamos disponibles, la cabina de la U está ocupada. Ojalá que se pueda dar, sería bonito", concluyó.