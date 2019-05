Presidente del Real Madrid confirma oferta de China por Sergio Ramos

Sergio Ramos, defensor español y capitán del Real Madrid, ha estado en el foco de la noticia de los medios deportivos de España por una supuesta ruptura con el presidente el club, Florentino Pérez, y se habla de que estaría buscando un nuevo destino. No obstante, el propio jefe merengue negó tener cualquier mal entendido con Ramos durante una entrevista en directo concebida al programa el "Transistor", pero sí confirmó que un equipo de China presentó una oferta por el jugador formado en Sevilla.

El programa español "El Chiringuito de Jugones" nuevamente ha dado en el blanco sobre el caso del referente del Real Madrid. Aquí las palabras de Florentino Pérez que ofreció al "Transistor": "Sergio Ramos me ha dicho que tiene una oferta muy buena de un club chino, pero no podía pagar el traspaso. Le dije que el capitán del Real Madrid no podía salir así y no le dejaría irse".

🎙️#FlorentinoenElTransistor "Sergio Ramos no ha estado en mi casa ni yo en la suya, vinieron a verme a la oficina y me dijeron que tenían una muy buena oferta de China pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso" pic.twitter.com/FLL6MpvV3L — El Transistor (@ElTransistorOC) 27 de mayo de 2019



"Yo quiero mucho a Sergio Ramos y he hecho todo lo que he podido por él. Si no he hecho más es porque no he podido", agregó el presidente del Real Madrid.

¿Hubo pelea entre Florentino Pérez y Sergio Ramos?

Asimismo, Florentino Pérez también hizo hincapié a los rumores sobre su amistad con Sergio Ramos.

"Hablo con él porque es el capitán. Pero yo no escuché que Sergio Ramos me dijera eso de que le pagara y se va. Eso no es verdad. Las cosas se cuentan como se quieren contar. Cuando yo veo estas cosas en la prensa me sorprendo. Como me sorprendo cuando veo que sale la noticia de la oferta de Ramos. Se la da una importancia que no tiene".

Sergio Ramos por delante de Cristiano Ronaldo

Asimismo, Florentino Pérez dejó en claro que Sergio Ramos siempre estuvo por delante incluso por encima CR7, exjugador del Real Madrid: " Por merecimiento. Antes era el de Cristiano Ronaldo. Y si el año que viene fichamos a Maradona, será el de Maradona. Pero ahora es el de Ramos. Tenemos un equilibrio salarial marcado por escalas. Nosotros no podemos hacer cosas raras con los salarios porque está controlado por la Liga".