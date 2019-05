Sergio Ramos: ¿Por qué el capitán desea dejar el Real Madrid por un club chino?

Sergio Ramos no está molesto con el trato que recibe en el Real Madrid. Es feliz y no tiene problemas con el presidente Florentino Pérez, quien lo aclaró en una reciente entrevista al "Transistor". Sin embargo, ¿cuál es el verdadero motivo por el que desea irse de la "Casa Blanca"? Esa es la gran pregunta de los hinchas merengues y que ya ha sido respondida por el programa "El Golazo de Gol", de la cadena de televisión ABC.

Tiene que pagar un préstamo a un banco

Según las palabras de Rubén Cañizares, conductor del programa "El Golazo de Gol", aseguró que Sergio Ramos debe dinero con el Banco Santander. Un monto de 35 millones de euros (39 millones de dólares) que recibió como préstamo para comprar terrenos en las fueras de la ciudad de Madrid.

Fracaso en los negocios

Sergio Ramos tuvo problemas con el ayuntamiento y, por esta razón, su compañía, Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales SL, no pudo comenzar a construir por lo que no vendieron ninguna vivienda. Cuándo se cumplió la fecha del primer pago del crédito, no tenían como pagarlo.

🎙️📰 @Ruben_Canizares de @abc_es:



"Puede que S.Ramos se quiera marchar porque ciertos negocios no le han ido bien y necesite más dinero del que cobra ahora"

Necesita un aumento en el Real Madrid

A pesar de que gana 12 millones de euros (13 millones de dólares), a Sergio Ramos no le alcanza el dinero que recibe del Real Madrid para poder correr con los gastos de su empresas, sobre todo porque esta no generó nada de lo planeado. De hecho, estuvo muy mal asesorado.

¡El dinero está en China!

De acuerdo a la información de medios españoles, el equipo de China que desea contar con Sergio Ramos le ofrecería 25 millones de euros anules (27 millones de dólares). La cifra es muy buena para el todavía capitán del Real Madrid y le ayudaría mucho para cubrir la deuda con el Banco Santander.