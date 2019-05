¿Será una señal? El bus del Liverpool se atora en el túnel Wanda Metropolitano [VIDEO]

A pocos días el Liverpool disputará su segunda final consecutiva en la Champions League, esta vez ante un rival ya conocido para los ‘reds’, el Tottenham, equipo que también milita en la Premier League y quiere conseguir su primer trofeo en la Liga de Campeones de la mano de Mauricio Pochetino.

Esta mañana se suscitó un curioso hecho, el bus del Liverpool se quedó atorado cerca de una hora, en el túnel del estadio del Atlético de Madrid, mientras se disponía a dejar el recinto deportivo por la rampa de salida, un hecho que sorprendió a propios y extraños, ya que parte del staff tuvo que bajar para empujar el vehículo.

The Liverpool team bus appears to have got stuck in the tunnel underneath the Wanda Metropolitano 🧐 #LFC #Madrid #UCLFinal pic.twitter.com/uFDFyquWXd