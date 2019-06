Lionel Messi: “Quiero terminar mi carrera ganando algo con la Selección” [VIDEO]

Lionel Messi tuvo una extensa entrevista con Fox Sports y no hubo tema que deje de tocar. El crack del Barcelona se refirió a diversos temas que su hinchada quería saber, pero uno de los puntos que más llamó la atención fue su sentir con la Selección Argentina, pues a muy poco de iniciarse la Copa América, la ‘Pulga’ tiene las cosas claras respecto a este tema.

Messi dijo:"Yo quiero terminar mi carrera y ganar algo con la Selección o intentarlo todas las veces posible. no quedarme que no se me dio. Por la gente que no quería que esté, o comentarios malos hacia mí. Quiero levantarme, intentarlo otra vez, es el mensaje para los niños que les gusta verme. Eso es la vida, tropezar y volver a levantarse y luchar por sus sueños".

El 10 de Barcelona se refirió a los difíciles momentos que atravesó junto a la escuadra argentina y dijo: "Después de perder en Chile (2016) nos cayeron en todos lados. Que éramos fracasados, que no ganábamos las finales. Que no servía para nada. Era un poco insoportable todo eso. Cuando la gente escucha tanto y se dicen tantas cosas".

Por otro lado, Messi se mostró en su mejor momento como papá y habló de sus pequeños hijos: "Thiago se mete a mirar videos y va cambiando, termina uno y mete otro, y habrá llegado a alguno de ésos en que me dan, alguno habrá dicho que 'Messi no tiene que estar más en la Selección'. Vino y me preguntó. Justo estábamos por comer, Antonella le dijo algo. No sé cómo salimos. Medio como que quedó ahí".

EL DATO

La Selección de Argentina comparte grupo en la Copa América con Colombia, Paraguay y Catar.