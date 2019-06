Raúl Ruidíaz anotó golazo con Seattle Sounders previo a la Copa América de Brasil [VIDEO]

Raúl Ruidíaz vive un gran momento con el Seattle Sounders tras volver a los terrenos de juego luego de una dura lesión. El delantero llegó encendido a los terrenos de juego y no se cansa de anotar en la MLS. Esta vez, el delantero peruano convocado para la Copa América clavó un remate en el ángulo.

El Seattle Sounders caía por 2-0 ante FC Dallas, por lo que salió en el segundo tiempo con todo por el descuento y así meterse en el partido. Raúl Ruidíaz encontró el momento y espacio perfecto a los 65 minutos de juego, luego de recibir el balón fuera del área, de donde no suele anotar muchos goles.

Luego de superar a un rival con un buen amague, Raúl Ruidíaz sacó el potente remate con su pierna derecha. El balón iba a tomar media altura, pero se desvió solo instantes después de que la 'Pulga' realice su remate, por lo que el esférico se elevó con mucho efecto, para sorpresa del portero de Dallas FC.

Seattle Sounders pudo celebrar el descuento en el marcador, con un verdadero golazo. De esta forma, con anotación ante FC Dallas, Raúl Ruidíaz suma su sexto gol en lo que va de la temporada en el torneo de Estados Unidos.

Raúl Ruidíaz finds the back of the net for #SoundersMatchday! #DALvSEA pic.twitter.com/ng3DfCLP6M