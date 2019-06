Chile vs Haití EN VIVO vía CDF Premium Chilevision: amistoso internacional

Este jueves EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan Chile vs Haití en La Serena desde las 6:00 p.m. / hora peruana, en un amistoso internacional previo a la Copa América. La TRANSMISIÓN estará a cargo de CDF Premium y Chilevision, además, Libero.pe te traerá todas las incidencias de este partido.

Chile, bajo la dirección técnica del colombiano Reinaldo Rueda, se alista para disputar la Copa América. De hecho, el amistoso ante Haití será el último antes de partir a Brasil para revalidar los dos últimos títulos que consiguió hace unos años atrás (2015 y 2016)

Sin embargo, no todo es felicidad en el país sureño. Y es que, tras negar que el vestuario estaba partido, fue Gary Medel que confirmó que Claudio Bravo no tiene una buena relación con el plantel. Además, por un tema de lesiones, Chile no contará con Alexis Sánchez quien viene recuperándose de su lesión.

Por su parte, la selección de Haití prepara el amistoso ante Chile pensando en la Copa de Oro. En este torneo, enfrentarán a Bermudad el domingo a las 5:00 p.m. . Cabe recordar que, por el lado de los mapochos, estarán viajando a Sao Paulo el sábado, tres días antes del debut ante Japón, el 17 de junio por la Copa América.

Chile vs Haití EN VIVO | Alineaciones

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Esteban Pavez, Arturo Vidal; Eduardo Vargas y Nicolás Castillo.

DT. Reinaldo Rueda.

Haití: Johnny Placide, Carlens Arcus, Jerome Mechak, Jems Geffardf, Herre Bazile, Ducken Nazon, Michael Cantave, Jean Baptiste, Frantzdy Pierrot, Bryan Alceus, Alex Christian.

DT. Marc Collat.

Chile vs Haití EN VIVO | Hora mundial

18:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

20:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

00:00 horas del jueves - Reino Unido

01:00 horas del jueves - España, Alemania, Italia, Francia

Chile vs Haití EN VIVO | Guía de Canales

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile CDF Premium, Chilevision, CDF HD

Internacional PPV