España vs Islas Feroe EN VIVO ONLINE por la clasificatoria rumbo a la Eurocopa 2020

España vs Islas Feroe EN VIVO | No existen muchos antecedentes sobre encuentros oficiales entre España e Islas Feroe, sin embargo, en lo pocos registros se observa una gran paternidad de “La Roja” sobre los “Vikingurs”, la misma que se podría alargar hoy (1:45 p.m.) en la fase clasificatoria rumbo a la Eurocopa 2020.

Contando el duelo de esta tarde correspondiente a la fecha 3 del Grupo F, será la tercera vez que ambos equipos midan fuerzas. Como se sabe, la dos anteriores fueron triunfos categóricos de España por 6-2 y 3-1, los dos por las Eliminatorias al Mundial de Francia 1998.

Luis Enrique, técnico de la “Furia Roja”, quiere seguir con los festejos y por ende, mandará a Álvaro Morata, Isco y Rodrigo desde el vamos pues no se guardará nada esta tarde.

En tanto, Islas Feroe, último en el Grupo F, llega herido a esta cita tras no conocer de victorias en sus últimos 7 cotejos. No obstante, los dirigidos por Olsen no huyen del reto y van por la hazaña con el calor de su gente.

"El grupo está mentalizado en hacer bien las cosas y obtener la victoria. No podemos mirar a ningún rival por encima del hombro", apuntó Luis Enrique en la conferencia de prensa.

España vs Islas Faroe: horarios

1:45 p.m. México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos: 13:45 horas

2:45 p.m. Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

3:45 p.m. Argentina, Uruguay, Brasil

7:45 p.m. Reino Unido

8:45 p.m. España, Alemania, Italia, Francia

España vs Islas Faroe alineaciones



España: De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba; Busquets, Dani Parejo; Marco Asensio, Isco, Iago Aspas; Morata.

Islas Feroe: Gestsson; Rólantsson, Davidsen, Gregersen, Faero; Vatnsdal, Hansson, Joensen, Brandur Olsen, Vatnhamar; Bartalsstovu.

EL DATO:

“La Roja” suma tres victorias al hilo. Su última derrota fue ante Croacia en noviembre.