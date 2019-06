Así fue el doblete de Lionel Messi para que Argentina se ponga 2-0 sobre Nicaragua [VIDEO]

Lionel Messi conduce a Argentina a la victoria ante Nicaragua gracias al doblete marcado ante el equipo centroamericano en solo dos minutos. El primero de ellos fue una típica jugada suya donde dejó tirados hasta a cuatro defensas rivales.

El partido no generaba muchas emociones hasta el primer gol. Argentina no había llegado con claridad ante un Nicaragua que presentó un planteo inteligente y no dejó al cuadro albiceleste llevar peligro sobre su portería.

Sin embargo, Lionel Messi apareció para romper con este rígido esquema rival. El astro de Barcelona tomó la pelota dentro del área rival y fue dejando a cuanto defensa nicaragüense le saliera a la marca para definir al palo derecho del portero decretando el 1-0 albiceleste.

Solo dos minutos después, Lionel Messi volvió a aparecer y esta vez como un nueve de área tras aprovechar el remate que dejó el portero de Nicaragua ante un furioso remate de Sergio Agüero.

Argentina respira más tranquilo tras este doblete de Lionel Messi luego de un primer tiempo donde no había convencido. Lionel Scaloni continua en la búsqueda de su once titular para lo que será su participación en la Copa América Brasil 2019.

Por ahora la responsabilidad recae sobre Lionel Messi a quienes los argentinos le piden que se ponga al hombro el equipo y aparezca cuando sus compañeros no respondan. EL ‘10’ del Barcelona tendrá el difícil reto de logar un título con la albiceleste que no gana nada desde 1994.

El segundo de Messi