Javier Mascherano quiere jugar en el fútbol argentino el siguiente año ¿Será en River Plate?

Javier Mascherano que es actualmente jugador del Hebei Fortune, club que milita en la primera división de la Liga China y con el que tiene contrato hasta fines de año. Habría expresado públicamente sus ganas de volver al fútbol argentino.

El defensa gaucho extrañaría el fútbol sudamericano, pues comenzó su carrera defendiendo la camiseta de River Plate "Es muy posible que vuelva a jugar en Argentina el año que viene tengo contrato hasta fin de año” indicó Mascherano.

También habló sobre la posibilidad de su retiro y que le gustaría hacerlo en su país “Si está la posibilidad y me siento bien, tengo pensado seguir jugando y cada vez me dan más ganas de retirarme en el país" afirmó el ex seleccionado argentino.

El “Jefecito” contó que ha recibido algunas llamadas de diferentes clubes del país ‘gaucho’ pero aún no ha definido exactamente cuál será su futuro, medios argentinos ya especular que tendría tres clubes muy interesados, River Plate, Rosario Central y Estudiantes de la Plata.

Por otro lado ‘Mashe’ hablo sobre su convocatoria para representar a su país en los Juegos Panamericanos "Lo tomo como algo muy lindo y no tengo por qué negarme, aunque sea algo más amateur que profesional. Si mi club me autoriza, iré" tras conocer que será uno de los mayores que acompañe a la selección juvenil.

También aclaró que no volvería a la selección mayor pues es una etapa ya finalizada para él "Mi etapa en la Selección terminó en el Mundial de Rusia. Esto no es volver a la Selección, una cosa es la Mayor y otra ir como un mayor a los Panamericanos” finalizó.

DATO

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto.