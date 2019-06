Transmisión de partidos [EN VIVO] para HOY 11 de junio del 2019

Partidos de hoy martes 11 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO: Liga 1 Movistar, Mundial Sub-20 2019, Mundial Femenino y la próxima Copa América 2019. La agenda futbolística está recargada, con duelos en las Eliminatorias Eurocopa 2020 y Amistosos Fecha FIFA. Mira los partidos EN VIVO de hoy.

Liga 1 Movistar

UTC y Pirata FC le pondrán punto final al Torneo Apertura. Desde las 3:30 p.m. jugarán en el Héroes del San Ramón, por la fecha 17 del campeonato.

Eliminatorias Eurocopa 2020

La fecha 4 de la fase de clasificación a la Eurocopa 2020 sigue su curso este martes con duelos interesantes como el Alemania vs Estonia, Andorra vs Francia, Bélgica vs Escocia, Islandia vs Turquía e Italia vs Bosnia-Herzegovina.

Mundial Sub-20 2019

El Mundial de Polonia define este martes a sus finalistas con dos partidazos: el europeo Italia vs Ucrania y el duelo de las sorpresas, Ecuador vs Corea del Sur.

Mundial Femenino

La vigente campeona del mundo, Estados Unidos, hace su debut en el Mundial de Francia ante Tailandia mientras Chile hará lo propio ante Suecia. El primer duelo de la jornada lo jugarán Nueva Zelanda y Holanda.

Amistosos Fecha FIFA

Los amistosos internacionales no paran y aunque ninguna selección sudamericana jugará ante la cercanía de la Copa América 2019, en otras partes del mundo sí serán parte de la Fecha FIFA como las rankeadas Corea del Sur, Argelia y Croacia.