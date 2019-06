Butan es el primer eliminado en las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 [VIDEO]

¡INSÓLITO! A pesar de que falta más de tres años, las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 ya tiene a su primer eliminado: la selección de Butan. El referido país, perteneciente a la región de Asia, cayó derrotado a manos de Guam el primera ronda.

En el choque de ida, Butan venció por la mínima diferencia Guam, sin embargo, cayeron estrepitosamente por 5-0 en el duelo de vuelta. El conjunto que quedó fuera del Mundial Qatar 2022 es una isla situada en el Pacífico occidental, pero disputa las eliminatorias asiáticas al no ser un territorio incorporado de Estados Unidos.

Otro de los datos más curiosos es que la selección de Guam tuvo que viajar cuatro días para eliminar a Butan en la primera ronda de las Eliminatorias asiáticas: realizaron una travesía de 12 mil kilómetros. ¡INCREÍBLE!

Guam, ex colonia española, sueña en grande tras acceder a la segunda fase de la región de Asia. La Asociación de Fútbol de Guam fue fundada en 1975, mismo año en el que puedo disputar su primer partido internacional, el cual se desarrolló ante Fiji: cayó goleado 12 a 0.

Tendrían que pasar más de 33 años para que Guam pueda celebrar su primera victoria ante un país afiliado a FIFA: llegó en marzo de 2019, cuando se impuso por la mínima diferencia (1-0) ante Mongolia en las rondas previas en la Copa Asiática del Este: Christopher Mendiola, anotó este gol histórico.

Tras haber superado la barrera de la Primera Fase, Guam está a la espera del sorteo para definir contra qué selección se medirá en la Segunda Fase. En este bombo, se encuentran las potencias de la región como Japón, Irán, Australia, Corea del Sur, Qatar, entre otros.

FT: GUM 🇬🇺 5 - 0 🇧🇹 BHU (5-1 on aggregate)



Guam bounce back from the first-leg defeat to a massive victory and seal their place in the #AsianQualifiers Preliminary Round 2! pic.twitter.com/EtKIOZVlLC