Cueva y Zambrano te pueden hacer ganar dinero en el Perú vs Venezuela

Christian Cueva y Carlos Zambrano tiene altas posibilidades de arrancar como titulares en el Perú vs Venezuela. Antes de partir a Brasil, la última formación que presentó Ricardo Gareca en la selección peruana durante el ensayo en la Videna incluyó a ambos jugadores para el debut en la Copa América. Y, por este motivo, una casa de apuestas ha lanzada una oferta polémica para sus clientes. ¿De qué se trata?

Dentro de la promoción de las casas de apuestas Inkabet, la cuota por un penal fallado por Christian Cueva ante Venezuela paga 20.00; mientras que si Carlos Zambrano sale expulsado, podrá ganar 9.50. También está una muy interesante. si Paolo Guerrero anota de tiro libre te podrás llevar 20.00,

Es decir apostando 5 soles por Christian Cueva, tus ganancias aumentarían a 100 soles. De igual manera con la promoción mencionada con Paolo Guerrero. Si apuestas 5 soles por una tarjeta para Carlos Zambrano, te llevará 47.5 soles.

Ojo que Christian Cueva no ha vuelto a patear un penal desde el que falló en el Perú vs Dinamarca. En el Sao Paulo solía ser el principal ejecuto de los disparos desde los doce pasos. Sin embargo, en el Krasnodar y el Santos -su actual equipo- aún no ha tenido la chance de ejecutar alguno.

No obstante, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán podrían tomar la responsabilidad de patear penales en este Perú vs Venezuela.

En el caso de Carlos Zambrano la situación luce un tanto complicada. LLegó lesionado al entrenamiento de la selección peruana y su última expulsión que tuvo fue ante Chile en la Copa América 2015. Una que complicó su puesto en la Blanquirroja.