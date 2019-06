Paul Pogba: Juventus y Manchester United se unen para evitar que vaya al Real Madrid

La danza de fichajes en el mercado de Europa ya comenzó, y hasta el momento ha sido el Real Madrid quien ha protagonizado los más grandes fichajes luego de cerrar al astro Eden Hazard y al lateral izquierdo campeón del Mundo con Francia, Ferland Mendy.

Luego de contratar a estos dos jugadores, el Real Madrid quería volver a pegar en el mercado y esta vez apuntaba al fichaje de Paul Pogba. No obstante, la Juventus (antiguo club del francés) y el Manchester United se han metido en la negociación para frenar la llegada del mediocentro al cuadro merengue.

Y es que según reporta el periodista Gianluca di Marzio, el director deportivo de la Juventus y altos directivos del Manchester United han tenido una primera reunión en Londres para iniciar la negociación por el pase de Paul Pogba al equipo italiano.

Este primer contacto se dio luego de que los dirigentes de la Juventus se encontraran en Londres para ultimar los detalles de la llegada de Maurizio Sarri. Manchester United ya ha señalado que Paul Pogba no saldrá de Old Trafford por no menos de 170 millones de euros.

Desde hace varios meses, Paul Pogba ha manifestado sus intenciones de llegar al Real Madrid. Y es que durante la última temporada en el Manchester United fue uno de los más destacados en el cuadro rojo que no terminó redondeando una buena campaña.

Por ahora Real Madrid ya contrató a Eden Hazard, Ferland Mendi, Éder Militao y el joven brasileño Rodrygo en busca de armar un nuevo equipo de galácticos para la siguiente temporada.