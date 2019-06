Brasil vs. Australia EN VIVO chocan por la fecha 2 del grupo C del Mundial Femenino Francia 2019

EN VIVO | Brasil vs. Australia EN DIRECTO | ONLINE se enfrentan HOY por la segunda fecha del grupo C del Mundial Femenino Francia 2019. El encuentro se jugará en el Stade de la Mosson desde las 11:00 a.m. (hora peruana) vía DIRECTV Sports.

Hoje é dia de vestir essa camisa com honra e vontade... como a nossa Formiga fez e contnua fazendo em suas SETE COPAS!



Faltam 2 horas para o jogão! Vamos, #GuerreirasdoBrasil!



🇧🇷 x 🇦🇺 - 13h pic.twitter.com/YFFP87S4Ds — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 13 de junio de 2019

Brasil llega a este encuentro con el ánimo al tope. Y es que la cómoda victoria por 3-0 en el debut de este grupo C ante Jamaica ha dejado un saldo positivo en el cuadro sudamericano. En este choque el ‘Scratch’ fue claro dominador desde el inicio de los 90 minutos.

La atacante Cristane fue la gran figura de la ‘verdeamarela’ luego de anotar el triplete que le dio a Brasil la victoria ante los centroamericanos. Las muchachas de Vadao buscaran su clasificación a la siguiente fase obteniendo la victoria en este encuentro.

Por su parte, Australia sabe que tiene que, aunque sea sumar en este encuentro tras la dura caída en la primera fecha ante Italia. En caso de una derrota de las oceánicas, se convertirán en las primeras eliminadas de este grupo C del Mundial Femenino.

AMANHÃ TEM!



Mais um compromisso importante na Copa do Mundo. Vamos com raça, união e ousadia. Vamos em busca da vitória! #JogaBola #GuerreirasdoBrasil



🇧🇷 x 🇦🇺 pic.twitter.com/ix4PcfAAA9 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 13 de junio de 2019

A qué hora ver Brasil vs. Australia EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11.00 a.m.

Estados Unidos: 11.00 a.m. (ET) / 8.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6.00 p.m.

En qué canales ver Brasil vs. Australia EN VIVO ONLINE

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: Band, SporTV Play, SporTV 2

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Caracol HD2, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Teletica En Vivo, TD +

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: TCS GO, Canal 4 El Salvador

Francia: Canal+ France

Alemania: DAZN, ZDF

Guatemala: Tigo Sports Guatemala

Honduras: Telecadena 7 y 4, Televicentro En Vivo

Italia: Sky Supercalcio HD, Sky Sport Mondiali, SKY Go Italia

Panamá: RPC Canal 4

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Gol

Reino Unido: BBC Sport Live, BBC Red Button, BBC iPlayer

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, FOX Network, Telemundo, NBC Sports Live Extra App

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes