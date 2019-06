Todos los partidos [EN VIVO] para HOY 13 de junio del 2019

Partidos de hoy jueves 13 de junio, transmisión fútbol EN VIVO: Fútbol Español de Segunda División (Liga 123), Brasileirao, Amistosos Fecha FIFA, Mundial Femenino y Copa América 2019. La agenda futbolística está recargada, con duelos por el ascenso a la Liga Santander, Brasileirao y Mundial Femenino. Mira los partidos EN VIVO hoy.

PRINCIPALES PARTIDOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2019

11:00 horas Egipto vs Tanzania (Amistoso Internacional)

11:00 horas Australia vs Brasil (Mundial Femenino)

14:00 horas Sudáfrica vs China (Mundial Femenino)

14:00 horas Mallorca vs Albacete (Playoffs - semifinal por ascenso a la Liga Santander)

18:00 horas Palmeiras vs Avaí (Brasileirao)

MUNDIAL FEMENINO FRANCIA 2019

El Mundial Femenino Francia 2019 sigue en marcha, el primer partido en marcha será el Australia vs Brasil (11:00 a.m. hora peruana). La 'canarinha' femenil goleó 3-0 a Jamaica, mientras su rival cayó 2-1 con Italia en su debut (Grupo C). Luego, Sudáfrica vs China (2:00 p.m. hora peruana), ambas por un triunfo tras perder en la primera fecha del Grupo B.

BRASILEIRAO 2019

El fútbol de primera división disputa su última fecha antes de la para por el inicio de la Copa América que se organiza en su país. Palmeiras chocará con Avaí (6:00 p.m. hora peruana) y de ganar podría ir al descanso siendo líder del torneo. En otro partido atractivo, Atlético Mineiro chocará con Sao Paulo a la misma hora, con la misión de seguir escalando.

FÚTBOL DE ESPAÑA: LIGA 123

El ascenso a la Liga Santander, la máxima categoría en España, viene siendo muy luchado y esta vez se juega la segunda llave de semifinal. Mallorca recibirá en casa a Albacete (2:00 p.m. hora peruana). Hoy, Deportivo La Coruña venció 4-2 a Málaga y dio un paso importante a la final de la Liga 123.

AMISTOSOS INTERNACIONALES

Ya con la Fecha FIFA terminada, son pocos los amistosos que restan por disputarse. En la jornada de hoy 13 de junio, el Egipto vs Tanzania es el más importante (11:00 a.m. hora peruana).

COPA AMÉRICA 2019 EN BRASIL: FIXTURE COMPLETO