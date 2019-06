NBA [EN VIVO] Día, hora y canal del Juego 6 entre Warriors vs Raptors

Warriors vs Raptors EN VIVO ONLINE | Hoy, jueves 13 de junio (8.00 p.m. - hora peruana), se realizará el sexto juego de la serie al mejor de siete de las Finales de la NBA en la pista del Oracle Arena. Los de Toronto necesitan una victoria para conseguir el anillo, mientras que los de Golden State deben ganar para forzar un último juego. Sigue EN DIRECTO los horarios, los canales, los videos y el punto a punto por Libero.pe.

Con la baja confirmada de Kevin Durant, se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha en el juego 5, los Warriors buscarán demostrar que siguen siendo los reyes de la NBA. Y ahora todas sus esperanzas se concentran en lo que pueden hacer Klay Thompson y Stephen Curry para lograr una remontada histórica sobre los Raptors, que han demostrado un mejor desempeño colectivo.

Si bien Stephen Curry continúa siendo la bandera de los Warriors, Klay Thompson parece estar en un mejor nivel y es el elemento que más preocupa a los Raptors. Thompson promedia 25 puntos, 4.7 rebotes y 3 asistencias con un porcentaje de efectividad del 52% de cancha (38-73) y 57% de tres puntos (20-35). En los últimos dos partidos ha encestado 6 y 7 tiros desde el perímetro, respectivamente.

Steve kerr, entrenador de los Warriors, lamentó la difícil situación de Kevin Durante quien venía haciendo un excelente partido contra los Raptors.

“Lo más importante es nuestra preocupación por Kevin (Durant), darle su apoyo en los momentos más difíciles de su carrera profesional en los últimos días, y superar toda la frustración que hay dentro de la organización por lo sucedido”, dijo el técnico de los Warriors.

“Así que es devastador, sobre todo para Kevin (Durant), obviamente. Pero también me siento terriblemente mal por Rick Celebrini, que es una de las mejores personas con las que he estado y una de las mentes más inteligentes y brillantes en las que he trabajado. Está devastado. Bob, el equipo, todos, pero tomamos la decisión en colaboración con toda la información que teníamos y pensamos que era la correcta”, agregó.

El pívot español Marc Gasol, por su parte, dijo que los Raptors están listos para buscar la decisiva victoria que les separaba del título ante los Warriors.

"Sabemos que vamos por delante en la serie (3-2) y eso nos das mayor confianza y tranquilidad, pero a la vez responsabilidad y conciencia que estamos ante los bicampeones de la NBA. Los Warriors no solo han demostrado su clase sino tener a jugadores auténticos guerreros y luchadores", aseguró la estrella de los Raptors.

Gasol se refería al ejemplo dado por el pívot Kevon Looney ha disputado los últimos dos partidos con fractura de cartílago del esternón y clavícula del lado derecho, que habían provocado que el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, lo descartara para el resto de la serie, después del tercer partido de la NBA.

Ahora, Looney espera participar otra vez, en el sexto partido después de haberlo hecho ya en el curto y quinto, siempre que el equipo considere que puede ayudar aunque esté lejos de su mejor capacidad física.

Gasol, que le ha tocado marcar a Looney dijo que aplaudía la entrega y energía de varios jugadores de los Warriors que están compitiendo lesionados y con limitaciones físicas importantes.

El veterano pívot de los Raptors, que podría hacer historia si consigue el título de campeón de liga para unirse a Pau Gasol, y ser los dos primeros hermanos extranjeros que lo consiguen, a diferencia de las críticas que han recibido los Warriors por permitir competir a los jugadores lesiones como ha sido el caso del alero Kevin Durant, que se rompió en el quinto partido, los defiende y entiende la razón.

"A estas alturas, todos tenemos problemas físicos. Si estás del 70 por ciento para arriba, estás de lo mejor. Son casi 100 partidos ahora mismo. Entiendo muy bien por qué están jugando todos aquí: Estas son las Finales NBA", finalizó el jugador de los Raptors.