Caracol TV [EN VIVO] Colombia vs Argentina [ONLINE] Empatan 0-0 EN DIRECTO por Copa América

Caracol TV EN VIVO Colombia vs. Argentina ONLINE | La Tricolor y la Albiceleste chocarán hoy, sábado 15 de junio, desde las 5.00 p.m. (horario de Bogotá) y 7.00 p.m. (horario de Bueno Aires) en el campo del Arena Fonte Novade la ciudad de Salvador Bahía (Brasil) por el grupo B de la Copa América 2019. James Rodríguez por un lado; Lionel Messi por el otro. Sigue EN DIRECTO vía INTERNET todas las incidencias, los horarios, los canales, los videos de los goles y el minuto a minuto por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO, Colombia vs Argentina

Sigue el minuto a minuto del partido Colombia vs Argentina.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

15' James Rodríguez y Lionel Messi, por ahora, realizan un buen partido. Sin embargo, el encuentro todavía sigue sin goles.

7' Sergio Agüero se falla el primer gol para Argentina.

1' ¡Comenzó el partido entre Colombia y Argentina!

- Himno Nacional de Colombia.

- Himno Nacional de Argentina.

COLOMBIA VS. ARGENTINA EN VIVO: ALINEACIONES CONFIRMADAS

Colombia: David Ospina, Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo, Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, James Rodríguez, Radamel Falcao y Luis Fernando Muriel.

Argentina: Franco Armani, Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María. Entrenador: Lionel Scaloni.

ANTESALA Colombia vs Argentina

El partido Colombia vs Argentina será transmitido EN VIVO para el público peruano por América TV EN VIVO y América Go. Asimismo, el canal DirecTV Sports lo pasará para todos los países de Latinoamérica. En Argentina, la señal de TyC Sports -también TyC Play- y Canal 7 TV Pública tiene los derechos para pasar este partidazo del grupo B de la Copa América. La cadena Caracol de Colombia lo transmitirá para sus ciudadanos a través de Caracol HD 2. En España, el juego irá por el servicio online DAZN.

Así llega Colombia para el partido contra Argentina

Colombia que, pese a contar también con el estreno oficial de su nuevo seleccionador, el portugués Carlos Queiroz, ha traído en el banquillo a un hombre de amplia experiencia y llegar como uno de los candidatos para la Copa América. El último amistoso frente a Perú, que terminó en goleada a favor de los cafeteros por 3-0, pone un gran prueba para Lionel Messi y compañía en Argentina.

El entrenador portugués de Colombia muestra en su trayectoria reciente las semifinales de la Copa de Asia el pasado enero y llevar al Mundial 2018 a la selección de Irán, a la que dirigió durante ocho años.

"Tenemos mucho por delante en esta competición. Apenas jugaremos el primer partido, que no es de vida o muerte ni una final, sino uno que debe ser jugado con mucha competencia", dijo en la previa contra Argentina.

Para esta Copa América 2019, Queiroz carga con el peso de reemplazar al argentino José Pekerman, que dejó el listón más arriba de lo que se creía, porque clasificó a Colombia a los dos últimos mundiales y en el de Brasil 2014 llegó a los cuartos de final y al quinto puesto en el ránking. ¿Podrá superar a Argentina?

Con el portugués de 66 años al frente, la selección colombiana también ha traído caras nuevas a la Copa América 2019 y un plantel en período de recambio en el que sin embargo se mantienen los jugadores que son pilares y símbolos del fútbol tricolor: James Rodríguez, Radamel Falcao, David Ospina y Juan Cuadrado.

"Tenemos el sueño de ganar la Copa América, vinimos a eso, pero es mejor ir paso a paso. Esta puede ser mi última Copa América, así la vivo y es la mejor manera de exigirme a mí mismo", dijo la víspera Falcao, que a los 33 años ha dejado entrever que ya no le queda mucho tiempo amarillo, azul y rojo de la selección de Colombia en la antesala contra Argentina.

Para Colombia, enfrentarse a Argentina representa un desafío mayúsculo ya que no le gana desde hace casi 12 años y suma cuatro partidos sin ni siquiera convertirle gol, una estadística que puede convertirse en un lastre si la suerte sigue adversa esta vez.

Así llega Argentina para el partido ante Colombia

Argentina ha venido a Brasil con aires de renovación y tendrá el debut oficial de Lionel Scaloni, un joven e inexperto entrenador de 41 años que sin embargo acredita un rendimiento del 70,3 % en los 9 encuentros amistosos en que la dirigió. Colombia significa su primera prueba de fuego tras a sumir el cargo de su compatritoa Jorge Sampaoli, hoy en el Santos brasileño.

En medio del recambio están nueve supervivientes del Mundial de Rusia 2018, entre quienes sobresale Lionel Messi, quien llega al borde de los 32 años, pero con la actitud del muchacho que anhela ganar su primer título con Argentina.

Para el capitán del Barcelona y, también, de Argentina, la Copa América tiene este desafío después de las frustraciones que le significaron perder las dos finales ante Chile, en las ediciones de 2015 y 2016, la última incluso con tanta decepción que provocó su renuncia al equipo nacional. Colombia siempre ha sido un rival complicado para Lío.

"Sigo en la selección porque voy a insistir hasta donde pueda para ganar algo grande. Venimos con un equipo nuevo por lo que los favoritos son Brasil y Uruguay, no Argentina esta vez", sentenció Lionel Messi, quien es el máximo goleador de Argentina, con 67 anotaciones, durante la conferencia previa al duelo frente a Colombia.

Ganar la Copa América no solo es el reto de Messi, sino de Scaloni, del resto de la plantilla y se diría que de todos los argentinos, porque en la edición de 2019 se cumplen 26 años sin que Argentina levante el trofeo de campeón.

Sin embargo, con Messi solo estarían entre los titulares ante Colombia otros tres jugadores con experiencia en el torneo: Sergio Agüero, Nicolás Otamendi y Ángel Di María. Los otros ocho traen el mismo rótulo de Scaloni y son debutantes.

A continuación, los últimos partidos oficiales que disputaron Colombia y Argentina.

Argentina 3-0 Colombia (Eliminatorias Rusia 2018)

Colombia 0-1 Argentina (Eliminatorias Rusia 2018)

Argentina [5] 0-0 [4] Colombia (Copa América Chile 2015)

Argentina 0-0 Colombia (Eliminatorias Brasil 2014)

Colombia 1-2 Argentina (Eliminatorias Brasil 2014)

Argentina 0-0 Colombia (Copa América Argentina 2011)

Argentina 1-0 Colombia (Eliminatorias Sudáfrica 2010)

Tabla de Posiciones partidos Copa América Brasil 2019

Grupo A

Brasil: 3 puntos

Perú: 1 puntos

Venezuela: 1 puntos

Bolivia: 0 puntos

Grupo B

Argentina

Colombia

Paraguay

Qatar

Grupo C

Chile

Ecuador

Japón

Uruguay

COLOMBIA VS ARGENTINA EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Colombia: David Ospina: Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Matheus Uribe; James Rodríguez, Luis Muriel y Falcao García.

Entrenador: Carlos Queiroz.

Argentina: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.

Entrenador: Lionel Scaloni.