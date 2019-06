Luis Suárez sentencia a Ecuador con este golazo para Uruguay [VIDEO]

¿Se terminó el partido? Uruguay no perdona a Ecuador, que juega con 10 hombres por la expulsión de José Quintero, luego de disputarse los primeros 45 minutos en el Estadio Mineirao. Con tantos de Nicolás Lodeiro (6'), Edison Cavani (34') y Luis Suárez (44), la Celeste golea, sin piedad, por 3-0 a la selección norteña y, con esto, asegura el primer lugar de Grupo C de la Copa América 2019, donde mañana (lunes 17 de junio) jugarán Chile y Japón, los últimos dos equipos que todavía no se estrenan en el torneo.

MIRA EL VIDEO DEL GOL DE LUIS SUÁREZ EN URUGUAY

Un centro desde un tiro de esquina encontró bien posicionado Luis Suárez, que no dudó en empujar el balón a las redes al estar sin marca. El delantero charrúa inició con buen pie su misión de ser el goleador de la Copa América. Todavía restan 45 minutos, y el Pistolero todavía puede hacer más anotaciones en la portería de Ecuador.

De esta forma, Luis Suárez registra 57 anotaciones y continúa siendo el máximo goleador de la selección de Uruguay, seguido por su compañero Edinson Cavani, con 47.

En tres Copas Américas (2011, 2016 y 2019), Luis Suárez acumular 5 goles y 2 asistencias en 7 partidos con Uruguay.