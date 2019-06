Perú vs Bolivia [EN VIVO vía América TV] Gol de Paolo Guerrero, Blanquirroja empata 1-1 en la Copa América

América TV Go En Vivo | Perú vs Bolivia ONLINE Partido de hoy, martes 18 de junio, se realizará en el majestuoso Estadio Maracaná por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019. Paolo Guerrero comandará el ataque de la Blanquirroja ante La Verde. Sigue EN DIRECTO y vía INTERNET los detalles, los horarios, los canales y los videos de los goles por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO: Perú vs Bolivia

Sigue el partido en directo: Perú vs Bolivia.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

¡Gol de Perú! ¡Gol de Paolo Guerrero!

45' Tremendo pase de Christian Cueva y Paolo Guerrero la hizo perfecta en el mano a mano. Perú empata 1-1 ante Bolivia en el Maracaná.

41' Tarjeta amarilla para Paolo Guerrero.

40' Centro de Miguel Trauco fue rechazado por la defensa de La Verde.

39' Perú adelanta sus líneas en campo de Bolivia.

37' Miguel Trauco realiza un mal centro. Bolivia está jugando mejor. Christian Cueva está muy impreciso.

35' Disparo de Paolo Guerrero es desviado con la mano por un defensa boliviano. Se cobra un córner a favor de Perú.

33' Tremendo centro de Marcelo Martins. Rechaza la defensa nacional.

31' Christian Cueva pierde el esférico en el ataque. Bolivia ha tomado la posesión del balón tras el gol de Martins.

29' Sigue el partido.

¡Gol de Bolivia! Marcelo Martins anota

28' El remate de Marcelo Martins va hacia a la izquierda. Pedro Gallese se tiró al lado derecho. Bolivia gana 1-0 a Perú en el Maracaná.

¡Mano de Carlos Zambrano!

25' ¡Penal para Bolivia! ¡Penal para Bolivia! Fue mano de Carlos Zambrano. El árbitro central se fijó en el VAR para cobrar la falta.

23' ¡Atención! Hubo una mano de Carlos Zambrano. Bolivia pide penal y el árbitro consulta de el VAR.

21' El disparo de Jefferson Farfán se va desviado.

19' La falta fue contra Jefferson Farfán.

18' Tiro libre a favor de Perú.

14' Marcelo Martins causa peligro en el arco de Pedro Gallese.

12' Falta de Renato Tapia contra Marcelo Martins. Tiro libre para Bolivia.

10' Tiro libre para Bolivia.

9' No hay penal. En la repetición se observa que Advíncula se resbaló.

8' Se pide penal contra Luis Advíncula. El jugador del Rayo Vallecano cayó en el área. Se pide el VAR.

7' Andy Polo pierde el balón contra la defensa boliviana.

6' Perú domina el partido; Bolivia lo espera.

5' Paolo Guerrero buscó el remate. Sin embargo, fue interceptado por la defensa de La Verde.

3' Tiro libre para Perú.

3' Lo intentó Marcelo Martines, pero hubo buena respuesta de la defensa.

2' Disparo de Jefferson Farfán es atajado por el portero Carlos Lampe. Primera llegada de Perú.

1' Presiona la selección peruana a través de Christian Cueva.

1' ¡Comenzó el partido!

- Himno Nacional de Bolivia.

- Himno Nacional de Perú.

- ¡Atención! Salen los equipos de Perú y Bolivia.

- El triunfo con mayor diferencia es el 5-0 que Perú le propinó a Bolivia en Cali (Colombia) para sellar su clasificación para el Mundial de 1978, una goleada con un tanto de Percy Rojas y sendos dobletes de Teófilo 'El Nene' Cubillas y José 'El Patrón' Velásquez.

- El vestuario de la selección peruana.

- La selección peruana domina los enfrentamientos con su par boliviana al haber ganado cuatro de cada diez. Ambos equipos han jugado en 47 ocasiones, de las que 21 acabaron con victoria de Perú, 13 con triunfos de Bolivia y 12 en empate.

- Los hinchas de Perú ingresaron de esta manera al estadio Maracaná.

- En Copa América se enfrentaron 15 veces, con 8 triunfos para Perú, 4 empates y 3 victorias para Bolivia, de las que solo una de ellas se produjo fuera de su territorio.

Alineaciones confirmadas del Perú vs Bolivia

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Jefferson Farfán, Renato Tapia, Yoshimar Yotún o Andy Polo, Christian Cueva o Edison Flores; Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo o Diego Wayar, Raúl Castro o Ramiro Vaca, Alejandro Chumacero; Erwin Saavedra o Leonardo Vaca y Marcelo Moreno Martins.

Entrenador: Eduardo Villegas.

- Comenzó el calentamiento de la selección peruana

- ¡Bienvenido al minuto a minuto del Perú vs Bolivia!

Previa, Perú vs Bolivia

El juego entre Perú vs Bolivia será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público boliviano lo verá por Bolivia TV y Tigo Sports.

Así llega a Perú para el choque ante Bolivia

Luego de la última práctica realizada en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Ricardo Gareca confirmó la piezas claves para su alineación en Perú de cara a la estrategia con la principal novedad de la inclusión de la "Joya" Andy Polo, que irá en lugar de "Canchita" Christofer Gonzales, para el arranque ante Bolivia.

Asimismo, para el choque ante Bolivia, la formación de Perú no cambiará como se había anticipado en la previa. Es decir, el sistema continuará siendo 4-3-3 y no un 4-4-2 con los siguientes nombres: Pedro Gallese bajo los tres palos; el bloque defensivo con Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco; la volante con Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Christian Cueva; mientras que el tridente ofensivo tendrá a Jefferson Farfán, Andy Polo y el "Depredador" Paolo Guerrero.

En la conferencia de prensa, Ricardo Gareca mostró su preocupación por la forma en que se ha estado utilizando el VAR (Video arbitraje) tras lo sucedido en el debut con Venezuela.

"Lo que más me preocupa, lo que más me interesa, es que los árbitros estén cada vez más convencidos y seguros de su decisiones", afirmó el entrenador argentino durante una conferencia en Río de Janeiro previa al partido de la segunda jornada del Grupo A entre las selecciones de Bolivia y Perú.

"En su momento fueron tres árbitros, luego se agregó al cuarto y más adelante se situó otro en las líneas de gol. Hay distintos ojos para aportar mayor precisión pero no lo han logrado y ahora lo que parece ocurrir es que se den sucesivos parones de seis minutos para definir una jugada", señaló el técnico de Perú.

El capitán de Bolivia cree que vencerán a Perú

El defensa Marvin Bejarano, capitán de la selección boliviana, afirmó que Bolivia tiene posibilidades de salir con un resultado positivo en el partido del martes, en que se medirá a Perú por la Copa América, gracias a que los peruanos no presionan tanto como los brasileños.

"Es un partido importante y la idea es ganar. Salimos con esa premisa y con la idea de hacer bien las cosas. Perú no presiona tanto como Brasil y por eso tendremos más espacio para jugar que en el partido contra los brasileños", afirmó el jugador de The Strongest en una rueda de prensa en el estadio Maracaná.

Bolivia se medirá el martes a Perú en el legendario estadio de Río de Janeiro en un partido decisivo para sus aspiraciones de clasificarse a la segunda ronda de la Copa América Brasil 2019 tras la derrota por 2-0 que sufrió en su primer compromiso frente a la selección brasileña.

Una nueva derrota frente a Perú, que tiene un punto tras su empate con Venezuela, el otro integrante del Grupo B, dejará a los bolivianos automáticamente eliminados del torneo.

Bejarano aclaró que no menosprecia la potencialidad ofensiva de Perú ni lo considera un equipo de menor nivel pero sí diferente a Brasil.

"Es diferente la presión que hace Perú a la de Brasil. Si observas sus últimos partidos, incluso frente a Venezuela, se repliegan. El único que hace una presión alta en este momento es Brasil. Los demás prefieren replegarse y cerrar todos los espacios", culminó el 'capi' de Bolivia.

Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa América 2019

Este martes 18 de junio, el grupo A será el único que tendrá acción en la Copa América. Primer, Perú enfrentará a Bolivia en un choque vital por la clasificación en el estadio Maracaná; y, de fondo, el anfitrión Brasil podría asegurar su pase directo a los cuartos de final si derrota a Venezuela en el Arena Fonte Nova.

Grupo A

Partido: Perú vs Bolivia

Día: martes 18 de junio

Hora: 4.30 p.m. (Lima) | 5.30 p.m. (La Paz)

Estadio Maracaná.

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Grupo A

Partido: Brasil vs Venezuela

Día: martes 18 de junio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 10.30 p.m. (Brasilia) | 8.30 p.m. (Caracas)

Estadio Arena Fonte Nova

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Perú vs Bolivia EN VIVO pronósticos y apuestas partidos Copa América 2019

Casa de Apuestas: Betsson

Perú: 1.54

Empate: 4.15

Bolivia: 7.10

Casa de Apuestas: Inkabet

Perú: 1.58

Empate: 4.00

Bolivia: 6.50

Casa de Apuestas: Betplay

Perú: 1.52

Empate: 4.00

Bolivia: 6.50

Casa de Apuestas: Betflair

Perú: 1.48

Empate: 3.50

Bolivia: 7.00

Casa de Apuestas: Sportimba

Perú: 1.54

Empate: 3.84

Bolivia: 7.17

Casa de Apuestas: Betway

Perú: 1.51

Empate: 3.90

Bolivia: 7.00

Perú vs Bolivia ONLINE: Otro tipo de apuestas para hoy

Rivalo paga 7.00 si algún jugar se saca la camiseta para celebrar

Rivalo paga 8.00 si el árbitro concede un penal por el VAR (cualquiera)

Betsson paga 2.10 si anota Paolo Guerrero

Inkabet paga 8.25 por un empate sin goles

Inkabet paga 8.00 por un triunfo con el resultado 2-1 a favor de Perú

Inkabet paga 3.30 por un gol de Christian Cueva

Partido Perú vs Bolivia hora peruana EN VIVO América TV GO

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmiciones EN DIRECTO de los juegos de Perú contra Venezuela, Bolivia y Brasil. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutación de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV EN VIVO Perú vs Bolivia | Canales

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

DirecTV Sports EN VIVO Perú vs Bolivia | Canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Caracol TV EN VIVO Perú vs Bolivia | Canales

DirecTV Colombia: Canal 132 (SD) y Canal 1132 (HD).

Claro TV: Canal 106 (SD) y Canal 1006 (HD).

Movistar TV: Canal 156 (SD) y Canal 816 (HD).

Tigo: Canal 111 (HD)

Tigo: Canal 201 (HD)

Tigo Medellín: Canal 7 (SD).

Tigo Bogotá: Canal 5 (SD).

Tigo Cartagena: Canal 30 (SD).

Claro TV: Canal 106 (SD) y Canal 1006 (HD).

HV Multiplay Cundinamarca: Canales 10/99 (SD).

HV Multiplay Antioquia: Canal 4 (SD) y Canal 406 (HD).

Colcable Cundinamarca y Meta: Canal 23.

Colcable Tolima: Canales 12/25

ETB: Canal 277 (SD) y Canal 252 (HD).

EMCALI: Canal 101.

Predicciones Copa América 2019: Fixture y Tabla de posiciones de Grupos

Revisa la tabla de posiciones de la Copa América 2019.

Partidos de Hoy EN VIVO Perú vs Bolivia | Hora peruana

Perú: 4.30 p.m.

Venezuela: 5.30 p.m.

España: 10.30 p.m.

España (Islas Canarias): 9.30 p.m.

México (Centro): 3.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 2.30 p.m.

México (Noroeste): 12.00 p.m.

Ecuador: 4.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.30 p.m.

Colombia: 4.30 p.m.

Argentina: 6.30 p.m.

Uruguay: 6.30 p.m.

Paraguay: 6.30 p.m.

Chile: 6.30 p.m.

Brasil: 7.30 p.m.

Bolivia: 5.30 p.m.

Canadá: 4.30 p.m.

Costa Rica: 3.30 p.m.

Guatemala: 3.30 p.m.

Honduras: 3.30 p.m.

El Salvador: 3.30 p.m.

Puerto Rico: 5.30 p.m.

República Dominicana: 5.30 p.m.

Panamá: 5.30 p.m.

Italia: 10.30 p.m.

Francia: 10.30 p.m.

Alemania: 10.30 p.m.

Portugal: 10.30 p.m.

Holanda: 10.30 p.m.

Inglaterra: 9.30 p.m.

Perú vs Bolivia EN VIVO Canales de Transmisión Caracol TV, America TV y DirecTV Sports

Perú: América TV GO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Caracol HD2, Caracol TV, DIRECTV Play Deportes y Caracol Play.

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports Bolivia.

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Brasil: SporTV y SporTV Play.

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes y TVN, DIRECTV Sports Chile.

China: PPTV Sport China

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2 y SportsMax App.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: TCS GO, Sky HD y Canal 4 El Salvador.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 1.

Alemania: DAZN.

Haití: SportsMax 2, Tele Haiti y SportsMax App.

Honduras: Sky HD y Tigo Sports Honduras.

Italia: DAZN.

Jamaica: Sports Max App y SportsMax 2.

Japón: DAZN.

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Holanda: Fox Sports 4 y Fox Sports Go.

Nueva Zelanda: beIN SPORTS 1 New Zealand y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Portugal: Sport TV 1.

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: DAZN Spain.

Venezuela: Venevisión y DIRECTV Sports Venezuela.

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports MAX HD3, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports MAX HD4.

Inglaterra: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

Perú vs Bolivia: Historial de enfrentamientos y derrotas en Copa América

Copa América 1927: Perú 3-2 Bolivia

Copa América 1947: Perú 2-0 Bolivia

Copa América 1949: Perú 3-0 Bolivia

Copa América 1953: Perú 0-1 Bolivia

Copa América 1959: Perú 0-0 Bolivia

Copa América 1963: Bolivia 3-2 Perú

Copa América 1975: Bolivia 0-1 Perú

Copa América 1975: Perú 3-1 Bolivia

Copa América 1983: Bolivia 1-1 Perú

Copa América 1983: Perú 2-1 Bolivia

Copa América 1997: Bolivia 2-0 Perú

Copa América 1999: Perú 1-0 Bolivia

Copa América 2004: Perú 2-2 Bolivia

Copa América 2007: Perú 2-2 Bolivia

Copa América 2015: Perú 3-1 Bolivia

Datos importantes de los Perú vs Bolivia | Hoy por América TV Go

Las selecciones de Bolivia y Perú se miden este martes en Río de Janeiro, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América, un duelo cuyos precedentes históricos están del lado de los peruanos, sobre todo si el partido no se juega en el altiplano boliviano, como indican los siguientes datos.

1. 44 % fueron victorias para Perú en Copa América

La selección peruana domina los enfrentamientos con su par boliviana al haber ganado cuatro de cada diez. Ambos equipos han jugado en 47 ocasiones, de las que 21 acabaron con victoria de Perú, 13 con triunfos de Bolivia y 12 en empate.

2. Solo una victoria de Bolivia en Copa América lejos de casa

En Copa América se enfrentaron 15 veces, con 8 triunfos para Perú, 4 empates y 3 victorias para Bolivia, de las que solo una de ellas se produjo fuera de su territorio. Fue precisamente en Lima en la Copa de 1953, con un 0-1 anotado por Víctor Agustín Ugarte.

3. Bolivia no gana a Perú desde hace 10 años

Bolivia acumula 10 años sin ganar a sus vecinos, desde que en octubre de 2008 venció por 3-0 en La Paz en las eliminatorias de clasificación para el Mundial del 2010. Ese fue el mejor resultado histórico de los bolivianos ante Perú, con un doblete de Joaquín Botero y otro tanto de Ronald García.

4.- 12 partidos como un mínimo de tres goles a favor de Perú

En doce ocasiones Perú ha anotado al menos tres goles a Bolivia, entre ellas seis partidos que ganó por 3-0, dos por 3-1, otros dos por 4-1, uno por 3-2 y otro por 5-0.

5. Una alineación indebida

La última vez que Perú ganó por tres goles a Bolivia fue el 0-3 dictaminado por la FIFA a raíz de una alineación indebida de la Verde en las últimas eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2018. El partido había terminado inicialmente con triunfo local por 2-0.

6. Dos victorias de Perú en Bolivia

Esa victoria por alineación indebida fue la segunda de Perú ante Bolivia en condición de visitante y la primera en eliminatorias para la Copa del Mundo.

Antes solo lo había conseguido en la Copa América de 1975, cuando en la fase de grupos había vencido por 0-1 con gol de Oswaldo Ramírez.

7. 5-0 fue la mayor goleada entre Perú y Bolivia por Copa América

El triunfo con mayor diferencia es el 5-0 que Perú le propinó a Bolivia en Cali (Colombia) para sellar su clasificación para el Mundial de 1978, una goleada con un tanto de Percy Rojas y sendos dobletes de Teófilo 'El Nene' Cubillas y José 'El Patrón' Velásquez.

8. Cuádruple empate en goleadores

La lista de goleadores de este duelo de equipos andinos la encabezan igualados cada uno con cuatro tantos el boliviano Joaquín Botero y los peruanos Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Franco Navarro.

9. Dos "hat-tricks" a favor de Perú

Paolo Guerrero y Franco Navarro son los únicos que han conseguido un triplete en los enfrentamientos entre Perú y Bolivia. El primero lo consiguió en los cuartos de final de la Copa América de 2015 y el segundo en un partido amistoso jugado en 1985.

10. Bolivia fue la primer víctima de Perú en la historia de la Copa América

El 3-2 obtenido por Perú frente a Bolivia en la Copa América de 1927 que se celebró en Lima supuso la primera victoria en la historia de la selección peruana, obtenida gracias a los goles de Alberto Montellanos, Jorge Sarmiento y Demetrio Neyra.

Perú vs Bolivia: Alineaciones probables

Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano será auxiliado en las bandas por sus compatriotas Christian Lezcano y Byron Romero.