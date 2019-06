Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 23 de junio de 2019.

Partidos de hoy Copa América 2019 domingo 23 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO: Argentina vs Qatar. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros por la Copa Oro 2019, la Copa Bicentenario. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 23 de junio

Argentina vs Qatar

Colombia vs Paraguay

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Alianza Lima vs Sport Victoria

Copa América

El Grupo A llegó a su fin y la Selección Peruana espera para saber si pasa o no a cuartos de final por lo que los dirigidos por Ricardo Gareca estarán atentos al Argentina vs Qatar y al Colombia vs Paraguay. La única selección ya clasificada del Grupo B es la 'Albirroja' al sumar dos victorias.

Copa Bicentenario

La Copa Bicentenario arrancó el viernes con la victoria del Real Garcilaso ante Cienciano y ahora es el turno de Sporting Cristal y Alianza Lima. Los celestes buscarán debutar con un triunfo cuando visiten a Alianza Atlético en Sullana, mientras que los blanquiazules se medirán con Sport Victoria.

Mundial Femenino

El Mundial Femenino se pone de candela y por los octavos de final, chocarán dos potencias ya que el anfitrión Francia se mide con Brasil en una de las mejores llaves de esta etapa. Inglaterra también choca con Camerún.

Copa Oro

La Copa Oro no se detiene y Canadá buscará sumar de a tres cuando enfrente a Cuba. Por su parte, México va por su tercer triunfo al hilo cuando choque con Martinica en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte.