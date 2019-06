Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO: celestes debutan en la Copa Bicentenario 2019

Sporting Cristal vs Alianza Atlético VER EN VIVO ONLINE este domingo (11:30 a.m.) en el Estadio Campeones del 36 por la fecha 1 de la Copa Bicentenario 2019.

Los celestes han estado entrenando en La Florida con sus dos nuevos refuerzos para la parte final de la temporada: Jhilmar Lobatón y Kevin Sandoval, ambos surgidos en tienda rimenses que han vuelto de sus respectivas cesiones en UTC y Ayacucho FC, respectivamente.

A estas dos llegadas se les sumaría la de Brandon Palacios, quien está muy cerca de 'pegar la vuelta' de la San Martín. De esta manera el entrenador Claudio Vivas tiene más opciones en la parte ofensiva de su plantel.

En tienda celeste las dos únicas bajas para el Sporting Cristal vs Alianza Atlético son Fernando Pachecho y Carlos Lobatón. El primero sufre una contractura en el muslo posterior derecho, mientras que el segundo tiene una contractura de glúteo derecho.

Alianza Atlético, por su parte, actualmente juega en la Liga 2 y se ubica en el sexto puesto de la clasificación con 7 unidades tras jugar los primeros cuartos partidos. Dos victorias, un empate y una derrota es su saldo.

La última vez que Sporting Cristal vs Alianza Atlético se enfrentaron fue en el 2017, por la jornada 13 del Torneo Clausura. En aquella ocasión los rimenses ganaron por 4-0 con un doblete de Christian Ortiz y otros tantos de Carlos Lobatón e Irven Ávila.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético | Horarios del partido

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Panamá - 11:30 a.m.

México - 12:30 p.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Brasil - 1:30 p.m.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético | Canal de transmisión

GOL Perú

Sporting Cristal vs Alianza Atlético | ¿Cómo seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el duelo por la Copa Bicentenario?

En Internet el duelo entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la Copa Bicentenario, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.