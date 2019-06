Perú no pudo ante Brasil: perdió 5-0 y ahora depende de resultados en la Copa América [VIDEO]

Casemiro, Roberto Firmino, Everton, Daniel Alves y Willian sellaron este sábado el paso de Brasil a los cuartos de final de la Copa América como líder del Grupo A y Perú, con su caída escandalosa por 0-5 que lo dejó en el tercer puesto, dejó atada su suerte al balance final de los otros grupos.

En apenas siete minutos, del 12 al 19, la Canarinha solucionó sus problemas gracias al gol de Casemiro tras una confusión de los defensas peruanos, y el de Roberto Firmino, que resultó beneficiado de un grosero despeje del portero Pedro Gallese.

Everton allanó la goleada y alcanzó su segundo gol en la competición con un remate seco a la cepa del poste derecho del guardameta cuando transcurrían 32 minutos del partido jugado en el estadio Arena Corinthinas de Sao Paulo.

En el segundo tiempo el lateral y capitán Daniel Alves aumentó en el minuto 53 y Willian puso la guinda al filo del 90.

Gabriel Jesús pudo elevar la cuenta pero desperdició un penalti en el 93.

Este resultado dejó a Brasil con 7 puntos de 9 posibles y Venezuela, que en forma simultánea vencía a Bolivia por 1-2 en Belo Horizonte, completó 5 puntos y trepó al segundo puesto, que le garantizó la otra plaza del grupo en la fase de los ocho mejores.

Perú quedó estacionado con 4 enteros a la espera de definir si continúa en la Copa América por la vía de los dos mejores terceros.

Bolivia, equipo colista de la llave, se fue de torneo sin ganar un solo punto.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

90' ¡Fin del partido!

¡Atajó Pedro Gallese!

- Pedro Gallese le niega el gol a Gabriel Jesus.

¡Penal para Brasil!

90' Jugador brasileño cae en el área y... ¡hay penal!

¡Gol de Brasil! Lo hizo William

90' ¡Gol de William! Trmendo disparo desde fuera del área hizo volar a Pedro Gallese.

83' Remate de Canchita por poco se convierte en el descuento de Perú.

¡Atención! Gol de Venezuela, que ya vence 3-1 a Bolivia.

80' Tarjeta amarilla para Luis Advíncula.

¡Atención! Bolivia descuenta. Venezuela ahora gana 2-1 y parece darle una mano a Perú.

78' La defensa brasileña controla la situación y ya preparan la contra.

77' Falta contra Canchita. Nuevo tiro libre para Perú.

75' William ingresa por Coutinho en Brasil.

74' Falta contra Renato Tapia. Tiro libre para Perú.

69' Cambio en Brasil: Allan ingresa por Casemiro.

66' Cambio en Perú: Sale Christian Cueva para dar ingreso a Josepmir Ballón.

66' Falta de Arthur. Tiro libre para Perú.

65' Brasil tiene la posesión completa del balón.

57' Perú no reacciona.

55' Entra Alex Sandro por Filipe Luis en Brasil

¡Gol de Brasil! Gol de Dani Alves.

53' ¡Atención! Dani Alves se escapa por la derecha y lanza un potente remate que derrota a Pedro Gallese. Brasil golea 4-0 a Perú en Sao Paulo.

50' Remate de Paolo Guerrero llega sin problemas a las manos de Allison.

48' Tiro de esquina para Perú.

47' ¡UFFF....! Córner para Brasil.

47' Despeja Miguel Araujo. Continúa el ataque de Brasil.

Segundo gol de Venezuela.

46' Hay un empujón de Luis Advíncula sobre Coutinho. Se pide penal para Brasil. Sin embargo, el árbitro decide que es córner a favor de Brasil.

46' ¡Comenzó el segundo tiempo!

Entró Edison Flores por Andy Polo en Perú.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

45' ¡Fin del primer tiempo!

44' Falta con Gabriel Jesus. Tiro libre para Brasil.

44' Cabezazo de Renato Tapia. Perú reclama mano de un jugador de Brasil.

43' Disparo de Miguel Trauco es rechazo por Allison al córner.

38' Gabriel Jesus por poco la clava en el ángulo. Se salva Perú.

37' Christian Cueva pierde el balón. No se levanta el conjunto de Ricardo Gareca.

35' Centro de Philippe Coutinho y cabezazo de Casemiro. El balón sale fuera de la cancha. Sacará Pedro Gallese.

¡Tercer gol de Brasil! Lo hizo Arthur

31' Tremendo disparo de Everton desde fuera del área que vence a Pedro Gallese. Brasil golea 3-0 a Perú en el Arena Corinthians.

29' Paolo Guerrero está siendo absorvido por la defensa de Brasil.

26' El disparo de Paolo Guerrero se va por encima del travesaño.

25' Falta contra Christian Cueva. Tiro libre para Perú.

22' Brasil domina el partido, que se juega en el área de Perú. Paolo Guerrero reclama una falta.

Error de Pedro Gallese y segundo gol de Brasil

18' ¡Increíble! Terrible error de Pedro Gallese al querer salir con un pase largo. Pateó en el cuerpo de Roberto Firmino y el balón ingresó a las redes de Perú. Segundo gol de Brasil.

16' Tarjeta amarilla para Yotún (Perú).

15' Falta de Yoshimar Yotún sobre Arthur.

¡Gol de Brasil! Lo hizo Casemiro

12' Casemiro conecta de cabeza tras el centro de Philippe Coutinho.

11' Córner a favor de Brasil.

10' Paolo Guerrero dispara desviado. Por ahora, no hay un claro dominador.

9' Casemiro recibe tarjeta amarilla tras una fuerte falta sobre Jefferson Farfán (Perú).

7' Remate de Luis Advíncula se va por encima del travesaño.

6' Falta de Christian Cueva sobre Dani Alves. Tiro libre para Brasil.

5' Presiona Perú.

4' Falta de Coutinho sobre Andy Polo. Tiro libre para Perú.

3' El centro de Christian Cueva se paseó por todo el área de Brasil. No alcanzó Jefferson Farfán ni Luis Abram. Se salva Brasil.

2' Falta contra Paolo Guerrero. Tiro libre para Perú.

2' ¡Atención hay gol de Venezuela! Vinotinto gana por 1-0 a Bolivia.

Tiene que ser el gol más rápido que @SeleVinotinto ha anotado en esta competición.

Has to be the fastest goal Venezuela has scored in Copa América. #Vinotinto #CopaAmerica #BoliviaVsVenezuela pic.twitter.com/YTy5DNOyxT — Johan Ramírez Montesinos (@JohanRM14) 22 de junio de 2019

2' Falta de Firmino sobre Renato Tapia. Tiro libre para Perú.

1' Falta contra Filipe Luis. Tiro libre para Brasil.

1' Brasil adelanta sus líneas muy rápido en campo de Perú. Resiste Advíncula.

1' ¡Comenzó el partido!

- Himno Nacional de Brasil.

- Himno Nacional de Perú.

- Así se vive el Perú vs Brasil.

- La afición peruano en el Arena Corinthians.

- Perú se mantuvo invicto en sus dos últimos partidos como visitante ante Brasil en Copa América: ganó 3-1 en 1975 y empató 0-0 en 1989.

- Así informa la prensa brasileña del juego ante Perú.

- No pierde hace 7 partidos en Copa América (4V 3E); es su mayor racha en la historia del torneo.

- ¡Atención! Brasil inicia su práctica ante Perú.

- Calentamiento de los once jugadores de Perú ha comenzado en el Arena Corinthians.

- Este fue el último gol de Paolo Guerrero en el Arena Corinthians.

- El resto del equipo permanece inalterable con Alisson en portería, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís, en defensa; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho, en el centro del campo, más el nuevo trío ofensivo.

- Tite, ha dejado en el banquillo de reservas a David Neres y a Richarlison, que empezaron de inicio en los dos partidos anteriores ante Bolivia y Venezuela junto con Roberto Firmino, quien se mantiene en la alineación.

- El extremo Everton y el delantero Gabriel Jesús son las novedades del equipo titular de la selección brasileña para enfrentarse a la de Perú este sábado por el liderato del grupo A y la clasificación para los cuartos de final de la Copa América 2019.

- ¡Alineación confirmada de Perú! Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo (o Carlos Zambrano), Luis Abram, Miguel Trauco; Jefferson Farfán, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Christian Cueva (o Edison Flores); y Paolo Guerrero.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo (o Carlos Zambrano), Luis Abram, Miguel Trauco; Jefferson Farfán, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Christian Cueva (o Edison Flores); y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

EN BREVE...

Brasil: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Roberto Firmino y Everton.

Entrenador: Tite.

- Brasil y Perú lideran el grupo A con cuatro puntos cada uno, aunque con los anfitriones por delante por la diferencia de goles.

- Así fue la llegada de la selección peruana.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Perú vs Brasil!

Antesala Perú vs Brasil

El juego entre Perú vs Brasil será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, la comunidad chilena lo hará a través de los canales de Canal 13 (Teletrece), TVN y Canal del Fútbol CDF HD.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y la TVN tendrá la cobertura especial para el Perú vs. Brasil; en Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Arena Corinthians.

Ricardo Gareca confía en la clasificación de Perú

El entrenador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, afirmó el último viernes que el principal objetivo de la Blanquirroja que enfrentará el sábado a Brasil en el cierre del Grupo A de la Copa América es conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa América 2019, independiente de la posición.

"El objetivo principal nuestro es clasificar. La realidad es esta y todavía no hay nada asegurado. Estamos muy pendientes del partido y de tratar de hacer lo mejor posible en todos los aspectos para estar enfocados en este partido", declaró el "Tigre" en rueda de prensa en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo en la antesala del Perú vs Brasil.

"Perú tiene que presentar lo mejor y poner a los mejores muchachos para el compromiso y como no tenemos asegurado nada, tenemos que salir con lo mejor que tenemos para lograr los objetivos", añadió.

Perú no realizó la práctica de reconocimiento previa al partido y prefirió entrenar en la sede deportiva del club Sao Paulo, con todos los jugadores a disposición a excepción del defensa Carlos Zambrano, que se recupera de una "fatiga muscular" y está en duda para alinear frente a Brasil.

"A los muchacho los vemos bien. Todos están bien. El caso de Carlos es mejor cuidarlo, pero lo más probable es que no arriesguemos. Eso lo vamos a resolver mañana. Nos enfocamos en la recuperación de los muchachos para que lleguen de la mejor manera", comentó 'El Tigre' Gareca.

En ese sentido, enfatizó que para alcanzar el objetivo no va "a reservar a nadie, van los muchachos que estén bien" y va a poner todo lo que considera "mejor para este partido".

Al frente de Perú desde 2015, Gareca resaltó: "Tenemos ya un camino recorrido, muchos partidos y diferentes experiencias. Somos una selección que se conoce y eso nos permite tener un conocimiento para encarar los partidos diferente de lo que era el comienzo".

"Estamos en condiciones de hacer un buen partido, pero eso (el hecho de llevar años juntos) por si solo no alcanza, es una herramienta más", apuntó el DT de Brasil.

Tite alaba a Paolo Guerrero en la previa del Perú vs Brasil

El técnico de Brasil, Tite, elogió el último viernes al delantero peruano Paolo Guerrero, a quien dirigió en su etapa como entrenador del Corinthians, y negó de manera tajante que haya espiado los entrenamientos de Perú con un dron.

"Tienen mi palabra de honor que no hubo nada. Si tengo que pagar ese precio para ganar, cojo mis cosas y me voy para casa", dijo Tite en una rueda de prensa en el Arena Corinthians de Sao Paulo, donde mañana sábado Brasil y Perú se medirán por un billete para los cuartos de final de la Copa América 2019.

La prensa peruana insinuó que la comisión técnica de Brasil espió al combinado dirigido por el argentino Ricardo Gareca, después de que un dron sobrevolase el entrenamiento a puerta cerrada que Perú realizó en el estadio Pacaembú, en la capital paulista.

Sin embargo, Tite lo negó con rotundidad dirigiéndose a los periodistas peruanos que se encontraban en la sala de prensa.

"No tengo más edad para eso. No hice eso en el inicio de mi carrera, ¿voy a hacerlo ahora contra Perú?", aseguró para recordar después que en su etapa como entrenador en Brasil, sí espió, pero cuando el entrenamiento era abierto.

"Con entrenamiento abierto, voy allí a ver. Ok, allí en mis inicios lo hice. Ahora ustedes tienen mi palabra de que no lo hago más", amplió.

Brasil y Perú miden sus fuerzas este sábado en el Arena Corinthians en un juego decisivo por un cupo para los cuartos de final y también para definir el liderato del grupo A, que completan Venezuela y Bolivia.

Tite destacó la figura del capitán de la Blanquirroja, Paolo Guerrero, a quien le une "un lazo de amistad y un respeto muy grande" tras coincidir en el Corinthians, donde juntos ganaron tres títulos: el Mundial de Clubes (2012), la Recopa Sudamericana (2013) y el Campeonato Paulista (2013).

"No me gustaría enfrentarme con ninguno de mis exjugadores, incluyendo a Guerrero, no es de mi gusto", concluyó el DT de Brasil.

A qué hora juega Perú vs Brasil partidos hoy Copa América

Perú: 2.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

LOS 23 JUGADORES CONVOCADOS POR PERÚ PARA LA COPA AMÉRICA

Porteros: Pedro Gallese (Alianza Lima/PER), Patricio Álvarez (Sporting Cristal/PER) y Carlos Cáceda (Melgar/PER).

Defensa: Luis Advíncula (Tigres/MEX), Aldo Corzo (Universitario/PER), Anderson Santamaría (Atlas/MEX), Miguel Araujo (Talleres/ARG), Carlos Zambrano (Basel/Suiza), Luis Abram (Vélez Sarsfield/ARG), Alexander Callens (New York City/USA) y Miguel Trauco (Flamengo/BRA).

Mediocampistas: Renato Tapia (Willem II/HOL), Jesús Pretell (Sporting Cristal/PER), Christian Cueva (Santos/BRA), Yoshimar Yotún (Cruz Azul/MEX), Josepmir Ballón (Concepción/CHI), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal/PER) y Edison Flores (Morelia/MEX).

Delanteros: André Carrillo (Al-Hilal/ARA), Andy Polo (P. Timbers/USA), Jefferson Farfán (Lokomotiv/RUS), Paolo Guerrero (Internacional/BRA) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders/BRA)

LOS 23 JUGADORES CONVOCADOS POR BRASIL PARA LA COPA AMÉRICA

Porteros: Alisson (Liverpool/ING), Éderson (Manchester City/ING) y Cassio (Corinthians).

Defensas: Dani Alves (PSG/FRA), Filipe Luís (Atlético Madrid/ESP), Alex Sandro (Juventus/ITA), Miranda (Inter/ITA), Thiago Silva (PSG/FRA), Fagner (Corinthians), Éder Militão (Porto/POR) y Marquinhos (PSG/FRA).

Mediocampistas: Casemiro (Real Madrid/ESP), Arthur (Barcelona/ESP), Allan (Nápoles/ITA), Philippe Coutinho (Barcelona/ESP), Lucas Paquetá (Milán/ITA) y Fernandinho (Manchester City/ING).

Delanteros: Roberto Firmino (Liverpool/ING), Gabriel Jesús (Manchester City/ING), Everton (Gremio), Richarlison (Everton/ING), Neymar (PSG/FRA) y David Neres (Ajax/HOL).

