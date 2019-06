Exjugador del Barcelona fue fichado y despedido una semana después en Brasil [FOTO]

De ripley. Brasil siempre se ha caraterizado por ser uno de los países, no solo de Sudamérica, sino también del mundo, en sacar jugadores que en cuestión de meses se vuelven cracks en tanto en su selección como en sus clubes. Ejemplos hay muchos como Pelé, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar, etc.

Pero también están los que nunca llegaron a despegar a pesar de haber tenido más de una chance. En el año 2009, el Barcelona le puso la mira a un joven delantero que la venía rompiendo en Brasil, exactamente en el Palmeiras.

Un 23 de julio de aquel entonces, se hace oficial el fichaje de Keirrison al Barcelona de España por 14 millones de euros bajo la presidencia de Joan Laporta, ya que confiaban en que el atacante nacido en Dourados, pronto se convertiría en la nueva estrella azulgrana.

Sin embargo, Keirrison nunca se llegó a adaptar e incluso no disputó partido alguno con el Barcelona. El cuadro español lo prestó a otros clubes como el Benfica y Fiorentina, pero en ninguno llegó a destacar por lo que el jugador volvió a Brasil.

Tras unas buenas temporadas en donde algunos pensaban que podría volver a ser aquel futbolista que deslumbró en Palmeiras, Keirrison se marchó al Arouca de Portugal. No volvió a tener suerte y ahora, con 30 años ya, firmó la semana pasada por el Centro Sportivo Alagoano, que recientemente ascendió a la Serie A de Brasil.

Keirrison acaba de ser nuevamente el foco de atención aunque no se debe a su juego, sino que el mismo club decidió despedirlo tan solo siete días después aduciendo que el delantero "no está en buena forma y no tendrá el tiempo suficiente para llegar al debut".

Cabe mencionar que Keirrison no juega desde mayo de 2018 cuando enfrentó al Pelotas en un partido válido por la Segunda División de aquel país sudamericano.

K9 do Azulão! Keirrison chega como mais uma peça para o setor ofensivo! Com 30 anos, tem passagens de destaque no Coritiba e Palmeiras! Seja bem-vindo, matador! 🔵⚪ pic.twitter.com/tpgWO0YCyI — CSA (@CSAoficial) 14 de junio de 2019