Pep Guardiola: “Volveré a Barcelona tarde o temprano”

Pep Guradiola atendió a la prensa en un evento de la Fundación Johan Cruyff y fue cuestionado por muchos de los temas que rondan la actualidad del fútbol: Neymar, Antoine Griezman y hasta su regreso al Barcelona.

El técnico del Manchester City se animó a conversar sobre la posible llegada de Neymar y Griezman al Barcelona a lo que dijo lo siguiente “Todo depende de la idea que tengan en mente en la secretaría técnica y el entrenador, Los dos son muy buenos" recalcó.

También habló sobre Lionel Messi y su cuestionable rendimiento la temporada pasada en el club ‘azulgrana’.

"No voy a dudar de su calidad. El Barcelona ha hecho un año fantástico, llegando a la final de Copa. Él ha sido importante siempre, y será así" s sabido el cariño que este le tiene al jugador argentino desde que lo dirigió en el Barca.

A su ves, desmintió rotundamente la llegada de Marco Ascenio al club inglés: "No hay ninguna posibilidad de que el City le fiche" dejando el futuro del español nuevamente en suspenso.

Para finalizar se refirió a la posibilidad de convertirse en el presidente del Barca "Volveré a Barcelona tarde o temprano. Pero como presidente, olvidaos. Para ser presidente tienes que saber y debes estar preparado, tener conocimientos que yo no tengo. Intento ser buen entrenador, que mal no ha ido en esta década” finalizó el también ex entrenador del Bayern Múnich.

DATO

Pep Guardiola se coronó campeón por segunda vez consecutiva de la Premier League con el Manchester City.